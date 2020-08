Vand på brændende frituregryde fik første sal og tag til at gå op i flammer

KONGERSLEV:En mindre brand i en frituregryde udviklede sig lørdag aften til en brand, der betød af 1. sal og taget på et hus er udbrændt.

En ung mand i et hus på Vinkelvej i Kongerslev var ved at lave aftensmad i frituregryden, da der opstod en mindre brand i gryden. Det fik den unge mand til at gøre noget man absolut ikke må gøre ved brand i en frituregryde - nemlig at hælde vand på.

Vand på en frituregryde udvikler nemlig en eksplosionsagtig sky af brændende fritureolie.

Brandvæsnet hos Falck i Terndrup blev kaldt ud til branden kort før klokken 18.30.

Foto: Jan Pedersen

Huset på Vinkelvej er et hus med fire lejemål. Lejligheden som manden boede i på første sal er udbrænd, lejligheden lige under er meget skadet af vand fra slukningarbejdet og de to øvrige lejemål er skadet af sod og vand.

Alle tagplader skal af

Det var dog ikke bare været at slukke branden. Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, René Nikolajsen, fortæller, at man lørdag aften er ved at pille alle tagplader af huset.

- Der er brand i alle hulrum i tagetagen, og derfor skal tagpladerne af, så vi er sikker på alt ild er slukket og der ikke ligger noget og ulmer et sted, fortæller han.

René Nikolajsen regner med, at slukningsarbejdet er færdig omkring midnat.

Udover Falck-folkene fra Terndrup var der brandfolk fra Mou og en stigevogn fra Aalborg, der deltog i slukningsarbejdet.