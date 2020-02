Vanvidsbilister er typisk unge mænd: Derfor kører de som vilde

NORDJYLLAND:Unge mænd der søger spænding og skal prøve grænser af, eller som er frustrerede eller udsat for gruppepres.

Sådan er den typiske vanvidsbilist ifølge en undersøgelse, som Havarikommissionen udgav sidste sommer.

Undersøgelsen "Risikovillig kørsel" er lavet på baggrund af dybdeanalyser af trafikulykker, og det var første gang kommissionen kiggede på risikovillig kørsel.

Undersøgelsen viste, at det næsten kun var unge mænd mellem 18 og 24 år, der havde været involveret i trafikulykker som følge af vanvidskørsel med meget høj fart.

Bilisterne blev interviewet til undersøgelsen om, og her forklarede flere, at de kører "vildt" eller " "...som et svin", fordi de søger spænding, leger og afprøver både køretøjets og egne grænser af.

Nogle forklarede også, at de kørte vanvidskørsel, fordi de afreagerede eller var på flugt fra politiet. Og en tredjedel af bilisterne havde været påvirket af alkohol, da de kørte galt, viste undersøgelsen.

Et andet fællestræk for vanvidsbilisterne var, at de havde fuld tiltro til egne evner, og enkelte svarede endda, at de ikke mente, at deres kørsel udgjorde en risiko.

Regering vil slå hårdere ned på vanvidsbilister

Den 20-årige mand, der natten til onsdag blev anholdt af politiet efter en biljagt i høj fart over 10 kilometer med alkohol i blodet, passer ikke alene ind i Havarikommissionens karakteristik af en vanvidsbilist - han er også en af dem, som regeringen vil sætte en stopper for.

Ifølge det nye udspil fra regeringen "Vanvidskørsel skal stoppes" skal det blandt andet ske ved skærpede straffe og konfiskation af bilen.

Sådan vil regeringen straffe vanvidskørsel Står det til regeringen, skal politiet konfiskere bilen første gang, en person kører vanvidskørsel - uanset, hvem der ejer bilen. Regeringen ønsker også at sende fartdjævle i fængsel fremfor at give dem bøder, som det er tilfældet i dag. Bilister, der bliver taget i at køre mere en 200 km/t skal som udgangspunkt idømmes 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde samt ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år. Det samme gælder for bilister, der kører over 100 procent af det tilladte og kører over 100 km/t. Det skal også koste 20 dages ubetinget fængsel, at køre ulovlig kapkørsel eller kørsel der chikanerer politiets arbejde Og så skal sagsbehandlingen af ATK-sager være kortere i de tilfælde, hvor der sker en hastighedsoverskridelse på 100 procent samtidig med at farten er over 100 km/t, samt hvis farten er over 200 km/t. VIS MERE

Men udspillet satte også for første gang faste rammer op for, hvornår en bilist er en vanvidsbilist.

Indtil videre har vanvidskørsel været et begreb til fortolkning, men regeringens udspil indeholder en klar definition af en vanvidsbilist.

Regeringen har været i dialog med politi og anklagemyndighed, og det er blevet til en liste over, hvornår der er tale om vanvidskørsel.