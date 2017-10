Vanvittig nat for politiet: Flere anholdte

NORDJYLLAND: Natten til lørdag blev uhyre travl for Nordjyllands Politi.

Vagtchef Bruno Brix kunne til formiddag berette om flere anholdte, hvor den mest alvorlige sag drejer sig om voldtægt:

- Klokken 3.52 er der en 20-årig kvinde, der anmelder, at hun er blevet voldtaget i et hus i Strandby, fortæller Bruno Brix.

En mand er efterfølgende blevet anholdt og afhøres, ligesom han undersøges nærmere for eventuelle spor. Han ventes fremstillet i grundlovsforhør senere lørdag, hvor anklagemyndigheden vil begære dørlukning.

Vagtchefen kan lørdag formiddag ikke oplyse nærmere om manden eller omstændighederne, der førte til voldtægtsanmeldelsen. Der foretages tekniske undersøgelser på stedet.

Nikkede en skalle

Klokken 3.11 fik Nordjyllands Politi anmeldelse om en voldsepisode på diskotek Crazy Daisy i Aars.

- Her er der en mand, der nikker en anden mand en skalle, så han får en flænge på næseryggen, fortæller Bruno Brix.

Ofret er en 18-årig mand, mens den formodede gerningsmand er 26 år. Begge er fra lokalområdet. Vagtchefen kender ikke den nærmere årsag til voldsepisoden. Den 26-årige blev anholdt og er nu sigtet for vold.

Klokken 1.14 fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om et tyveri fra SuperBrugsen i Samsøgade, Aalborg. Her var to mænd kravlet over et plankeværk for at stjæle poser med pantflasker. En politipatrulje blev sendt afsted, og de to mænd blev anholdt. De er løsladt efter endt afhøring.

Klokken 4.11 blev en mand anholdt i Jomfru Ane Gade, hvor han angiveligt havde tigget om penge. Der er tale om en 51-årig, rumænsk mand. Nordjyllands Politi undersøger nu, om der er grundlag for at begære manden udvist. I juni trådte en ny lov i kraft, og her er straffen for tiggeri skærpet. Ud over ubetinget fængsel kan der blive tale om udvisning af Danmark.