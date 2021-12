Vanvittig priskrig: Så billig er flæskesteg og fløde lige nu

NORDJYLLAND:Flæskesteg til under en femmer pr. halvkilo og en halv liter fløde til tre kroner.

Det er ikke priser fra dengang, julemanden var drengen. Det er slagtilbud netop nu, hvor discountkæder har indledt en priskrig for at lokke kunderne ind - selvfølgelig i håb om, at de så køber andre varer, som butikkerne i stedet kan tjene på.

- Det er helt vanvittigt, hvor langt ned man er gået, siger informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen til dr.dk.

Ifølge ham blev priskrigen indledt af Rema1000, hvilket har tvunget eksempelvis Coop og Netto til at følge med.

Så skal der smør på risengrøden - og det skal der! - er der gode penge at spare netop nu.