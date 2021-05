Vanvittigt: Overhalede politiet med 161 kilometer i timen

GANDRUP:En 30-årig mand må undvære sin bil i deN kommende stykke tid og kan samtidig se frem til en klækkelig bøde eller måske en tur i retten.

Han er sigtet for vanvidskørsel, efter at han onsdag aften omkring klokken 20 valgte at trykke speederen godt i bund og overhale en bil på omfartsvejen ved Gandrup.

Bilen var en civil patruljebil, og den 30-årige aalborgenser, der kørte i en BMW, blev målt til 161 kilometer i timen.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Hastigheds overskridelsen er over det dobbelte af hvad man må køre på stedet og derfor er overtrædelsen omfattet af reglerne vedr. vanvidskørsel. Bilen er beslaglagt og en 30 årig mandlig fører fra Aalborg er sigtet i sagen. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 13, 2021

Da de 161 kilometer i timen er mere end det dobbeltE af, hvad der er tilladt på stedet, bliver manden derfor sigtet efter de nye regler for vanvidskørsel. Bilen er samtidig blevet beslaglagt.