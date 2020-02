Var dit gadelys også gået i sort: Her er årsagen

NORDJYLLAND:Kongerslev, Nibe, Hals og Aalborg Vestby. Det var blot nogle af de steder, som fredag aften og nat lå hen i mørke. Gadebelysningen var gået ud.

Men det var ikke de eneste steder, hvor borgere oplevede natsorte gader. Over hele landet var gader mørkelagt på grund af slukkede gadelamper. Det oplyser driftvagten ved Aalborg Kommune, som videre kan fortælle, at det skyldtes en programmeringsfejl i det system, der styrer gadebelysningen. Der var simpelthen ikke taget højde for skudåret.

Heldigvis kan lysene tændes og slukkes manuelt, og derfor forventer driftvagten ikke, at gadelygterne vil slukke igen i aften.