Varsel fra DMI: Vådt vejr i vente

NORDJYLLAND:Nød du søndagens gode vejr, hvis du var en af de heldige, der havde sol og skyfri himmel? Forhåbentlig, for DMI varsler, at efteråret rammer os med fuld styrke i den kommende uge.

Helt konkret lyder varslet på, at store dele af Jylland vil få en gedigen gang regn i hovedet fra onsdag aften til torsdag aften - varslet siger mellem 30 og 50 mm. regn i de omkring 24 timer, det dækker.

Som DMI forudsiger, at vinden blæser lige nu, så er det dog kun en af de nordjyske kommuner, der står til at få sok, og det er Mariagerfjord Kommune. Resten af Nordjylland går fri af de værste vandmasser, men får dog stadig regn og rusk. Her varsler DMI "kun" risiko for kraftig regn, mens meteorologerne på Lyngbyvej i København altså forventer, at der falder kraftig regn i et bælte hen over Midtjylland fra Esbjerg i sydvest til Hadsund i nordøst.

Skulle der gå hen og falde 50 mm. regn i løbet af varslingstiden, så skal det holdes op imod, at gennemsnitsnedbøren for oktober i Danmark ligger på 83 mm. regn - for hele måneden. Og det er i øvrigt den måned, hvor der i gennemsnit falder mest nedbør i tallene for den nye klimanormal 1991-2020.

Det er et skifte fra den gamle klimanormal 1961-1990, hvor november var den vådeste måned i Danmark. Med en tendens til, hvis man tager nyere tal over en kortere årrække end klimanormalens 30 år, at august faktisk er den vådeste måned.

Klimaet drejer desuden i retning af, at det bliver vådere. Gennemsnittet for årsnedbør i 1961-1990 var 712 mm., i den nye 1991-2020 klimanormal er det steget til 759,1 mm. Tager man ti-års gennemsnittet fra 2006-2015 så er gennemsnitsnedbøren endda steget yderligere til 791,9 mm. for et helt år.