Varsel om kraftige tordenbyger

NORDJYLLAND: Søndag måtte arrangørerne bag Cph Half i København aflyse løbet - og det endda efter mange var kommet i mål og flere havde fornøjelsen til gode.

Årsagen var vejret: skybrud, torden, lyn og hagl. Og nu melder DMI, at resten af landet kan komme i samme båd.

DMI varsler således, at der er risiko for kraftige tordenbyger med hagl og mulighed for skybrud flere steder i landet.

Varslet gælder også for hele Nordjylland og glæder indtil klokken cirka 19.

Ifølge DMI er der risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.