Varsel om skybrud - her skal nordjyderne tage sig i agt

NORDJYLLAND:Ugens voldsomme vejr fortsætter ind i weekenden. I hvert fald varsler meteorologerne hos DMI om risiko for lokale skybrud i store dele af Jylland.

Som det ser ud nu, er det kun nord for Limfjorden, nordjyderne ser ud til at slippe. Derimod er Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune ifølge DMI i risikozonen for at blive ramt af skybrud, som defineres ved mere end 15 mm nedbør på 30 minutter.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/nbM5LPXSLa — DMI (@dmidk) July 30, 2021

Det er et lavtryk over den sydlige del af Nordsøen, der er årsag til balladen i denne omgang. Det bevæger sig lørdag mod nordøst op over Danmark og giver en del byger, først i Jylland, men i løbet af eftermiddagen også over de østlige egne.

Bygerne kan især i Jylland være kraftige med torden og måske hagl, og dermed er det risiko for lokale skybrud.