Varsel om stormstyrke i Nordjylland

NORDJYLLAND: 1. juledag og det meste af ugen op til nytår kommer til at ligne weekenden med vådt og blæsende vejr, mens det fortsætter med at være lunt.

Sådan lyder prognosen fra Klaus Larsen, vagthavende hos DMI.

- I den kommende uge er overskriften vådt og blæsende vejr. Men det er også lunt vejr, vi har hen over landet. Vi har hovedsageligt en strømning, der kommer fra sydvestlig retning - og det er der, det lune vejr ligger i forhold til Danmark, siger Klaus Larsen.

De næste dage lægger temperaturerne sig mellem seks til ni grader. De lune vejr fortsætter dog ikke ugen ud.

Ingen sne og frost

I løbet af ugen daler temperaturen lidt, lyder vejrprognosen, og fra natten til torsdag kommer temperaturen om natten ned omkring frysepunktet.

Blæsten kommer også til at tage til. 2. juledag er der flere steder i landet risiko for vindstød af stormstyrke på 25 til 28 meter i sekundet.

- Der kommer et lavtryk ind i morgen (tirsdag, red.), som dels giver noget nedbør, men også giver noget mere blæsende vejr med risiko for vindstød op i nærheden af stormstyrke. Det er endnu noget usikkert, hvor det vil ramme henne. Vi vurderer, at der er størst risiko for, at det vil ramme Østersø-området og i Nordjylland, fortæller den vagthavende.

DMI har udsendt varsel for Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Lolland Falster, Sydsjælland, Stevns, Svendborg, Langeland, Ærø og Bornholm.

2. juledag er den store hjemrejsedag. Det grå vejr uden sne og frost giver gode forhold for juletrafikken.

Dog kan vinden muligvis påvirke enkelte broer og færger ifølge DMI, som derfor opfordrer til, at man holder sig opdateret.

/ritzau/