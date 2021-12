Følg dagens afhøring af Mette Frederiksen i Minkkommissionen live

FREDERIKSBERG:I dag er dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen skal afgive forklaring for Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg - hvis ellers statsministeren vil afgive forklaring, for hun har ikke pligt til at sige noget. Ritzaus liveblog følger dagens afhøringer.

Inden afhøringen af Mette Frederiksen gik i gang - og hele dagen i kommissionen er afsat til det - startede folkene bag borgerforslaget "Mette F. for rigsretten" en larmende demonstration foran retten. Demonstrationen starter klokken 8, og 8.15 holdes der en velkomsttale til de fremmødte; der er arrangeret busser fra både Esbjerg og Aalborg. Den slutter efter planen klokken 13.

Afhøringen af Mette Frederiksen kommer i kølvandet på sagen om de slettede sms'er fra hendes, departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og en anden højtplaceret embedsmand i statsministeriets telefoner - en sag, der næppe kommer noget nyt frem om i løbet af dagen.