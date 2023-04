To kritisk tilskadekomne - Lastbil kørte ind i personbil

Opdateret klokken 11.10 med nye oplysninger om uheldet.

AARS:En 67-årig mand og en 65-årig kvinde blev mandag formiddag hastet på Aalborg Universitetshospital efter en alvorlig trafikulykke på Aggersundvej nord for Aars.

Her kørte en lastbil omkring klokken otte op bag i en personbil. Ved ulykken blev en person fastklemt og skulle hjælpes fri af redningsmandskab fra Nordjyllands Beredskab.

Ulykken skete, da en personbil holdt stille i vejsiden og blev påkørt bagfra af lastbilen. Vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at de er kommet alvorligt til skade.

Foreløbig ved vi at det drejer sig om en lastbil som er kørt op bag i en personbil. Brandvæsen er netop nu ved at redde en fastklemt person ud af personbilen.#politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 24, 2023

Både politi og redning arbejdede i flere timer på stedet, og der blev etableret omkørsel på Aggersundvej/Birkevej syd for uheldet og ved rundkørslen Aggersundvej/Kelddalvej nord for uheldsstedet.

Nordjyllands Politi bad i den forbindelse andre trafikanter udvise tålmodighed i området.

En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge omstændighederne for ulykken.