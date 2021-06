Vejarbejder i Nordjylland: Her kan trafikken drille

NORDJYLLAND:Som du sikkert har bemærket, hvis ellers du dagligt bevæger dig rundt i trafikken i de større byer i Nordjylland, så er de glade dage med masser af plads på vejene ved at være ovre; mindre corona giver mere trafik.

Samtidig nærmer sommeren sig med forventeligt mere trafik på udvalgte dage, når store dele af Danmark og Tyskland valfarter mod nord for at nyde vores natur og strande. Tilsæt vejarbejder, og så har du bøvl og ballade i trafikken. Derfor har vi forsøgt at samle en oversigt over sommerens vejarbejder, så du kan styre udenom,

Aalborg

Aalborg er jævnt hen generet af anlægsarbejderne med PlusBus-projektet. Inde i centrum er Jyllandsgade p.t. lukket på strækningen fra Dag Hammarskjølds Gade til Rantzausgade - her forventes der at blive åbnet igen i juli. Men det betyder ikke, at bilister igen kan køre ad Jyllandsgade forbi Banegården, for fra juli og forventet frem til udgangen af oktober bliver Jyllandsgade spærret mellem Ågade og John F. Kennedys Plads.

Også Borgergade til Kastetvej mellem Vendelbogade og Ryesgade samt Ved Stranden og Østerågade frem til Adelgade er spærret, her forventes vejarbejdet at være færdigt 9. juli.

Sohngårdsholmsvej vil være spærret for gennemkørsel frem til midten af 2022, idet den sydligste del af vejen fra Humlebakken og ud mod Th. Sauersvej skal bygges om nu, hvor strækningen fra Østre Alle til Humlebakken er færdig.

Kastetvej er spærret på grund af anlægsarbejderne, og de forventes at være færdige på strækningen i december.

Østerågade er også spærret for gennemkørende trafik frem til 1. december.

Bertil Ohlins Vej bliver også påvirket af byggeriet, men eftersom den i forvejen er en dedikeret busgade, så får det ikke nogen betydning for den almindelige bilist.

Motorvej E45 har været ramt af vejarbejde fra Limfjordstunnelen mod syd indtil afkørsel 28 Aalborg Syd, men det nærmer sig en afslutning. De sidste stykker fra rasteplads Limfjorden og frem til Humlebakken forventes af være færdige 19. juni. I perioden vil det ene spor være spærret fra 19-06, mens der arbejdes i det andet og vice versa, så der kun er en vejbane i hver retning. I dagtimerne kan der være hastighedsbegrænsninger.

Limfjordstunnelen skal vedligeholdes, som den jævnligt skal, og frem til 2. juli bliver der arbejdet i tunnelen. Det betyder, at trafikken i perioden mellem klokken 19 og klokken 05 ledes ind i ét rør, så der kun er en vejbane i hver retning. Der vil være hastighedsgrænse på 50 km/t, når trafikken afvikles i det ene rør.

Sindal

Frem til 9. juli er der vejarbejde på Rute 35 fra Teglgårdsvej frem til rundkørslen. Et sport farbart, der er en midlertidig lysregulering.

Rute 35 fra 14. juni til 9. juli er der vejarbejde mellem Sønderskov og Sindal. Kun et spor farbart, der etableres en midlertidig lysregulering.

Frederikshavn

Rute 35/40 mellem Havnepladsen og Kragholmen. Vejarbejde, kun et spor farbart i hver retning. Det forventes at være afsluttet 15. juni om eftermiddagen.

Sommerferie

Sommerferietrafik er jo ikke et vejarbejde, men den kan stadig drille og give en del køkørsel. Hverken FDM eller Vejdirektoratet har været på banen med deres sommerprognoser endnu, men traditionelt er trafikken værst på alle lørdagene i skolernes sommerferie - altså uge 25 til og med 31. Søndagene er også hårdere ramt af trafik til og fra sommerlandet, og det samme gælder fredagene i yderugerne, altså fredag 25. juni og 6. august.

Specielt over Vestfyn skal man lige holde blodtrykket nede og afstand til den forankørende, for arbejdet med at udvide E20 til tre spor mellem Odense og Middelfart er stadig i gang. Så skal man den vej, så kan det være en god ide at finde et andet tidspunkt end lørdag klokken 13.

Når det gælder trafik sydfra, så begynder skolernes sommerferie i Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern en uge inden vores egen, så der kan forventes flere biler med tyske nummerplader herop fra weekenden i uge 24 og frem. Hamburg og Berlin stemmer i 24. juni. Men lige der er der selvfølgelig det store hvis, der hedder corona og indrejserestriktioner.