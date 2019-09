Veje spærres ved stor øvelse i Nordjylland

NORDJYLLAND: Politi, beredskab og hjemmeværn vil fra ved 15-tiden tirsdag være synlige omkring Skovsgaard, som ligger ved Brovst. Det kan give ekstra støj, flere udrykninger og afspærrede veje.

Det skyldes en stor politiøvelse med cirka 150 involverede. Øvelsen begynder klokken 17 og slutter klokken 20.

Nordjyllands Politi fortæller, at nogle veje i området kan blive afspærret i det tidsrum, men ønsker ikke at fortælle hvilke. Det skyldes, at de cirka 150 involverede skal være uforberedte på den opgave, de går ind til, så øvelsen bliver så virkelighedsnær som muligt.

Dog er der tale om mindre veje i begrænsede tidsrum.

Politiet understreger, at det vigtigste er, at man følger deres anvisninger.

- Folk skal forholde sig til de anvisninger, der bliver givet derud - så hvis der er afspærringer, skal man rette sig efter det, siger vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov.