Vejret generer trafikken: Nordjyske færger aflyser og risiko for oversvømmelser

NORDJYLLAND:Fredag morgen er blæsende i Nordjylland. Og i blevet af formiddagen kan der komme vindstød af stormstyrke.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut -DMI.

- Vi kan få en frisk vind til kuling fra sydøst og risiko for vindstød af stormstyrke længst mod nord, siger Marielle Fournier, der er vagthavende meteorolog ved DMI til Ritzau.

Hun tilføjer, at det især er den nordjyske østkyst ud mod Kattegat, der er udsat.

Vinden har da også fået Læsøfærgen til at aflyse de tidligere afgange klokken 06:00 fra Læsø og 07:50 fra Frederikshavn.

Ligeledes er har Stena Line aflyst afgangen fra Göteborg til Frederikshavn klokken 8:00 og afgangen fra Frederikshavn til Göteborg klokken 11:50.

Mere regn i weekenden

Udover blæsten bliver det også regnfuldt.

Nordjylland kan ifølge DMI forventes op mod 20 millimeter nedbør i løbet af fredagen.

Regnen og blæsten får Nordjyllands Politi til at opfordre til, at man er opmærksom og sænker farten, hvis man skal ud at køre.



Eller sagt på en anden måde: Vær opmærksom, sænk farten og kør efter forholdene. Særligt i dagens vejr.



God dag! #sikkertrafik #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 6, 2023

Jorden er i forvejen mættet af vand, og vandløbene er godt fyldte, så yderligere store mængder regn kan udgøre en fare for lokale oversvømmelser.

Flere steder i Nordjylland er åer og vandløb allerede ved at gå over bredderne og det bliver altså ikke bedre i løbet af fredagen og resten af weekenden, hvor der også er udsigt til mere regn.