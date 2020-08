Vejret kan udsætte tunfiskeri ved Skagen

SKAGEN:En kamp kan vare i flere timer. Med en ivrig fisker i den ene ende af stangen, og en blåfinnet tun i den anden. Det er en hård kamp, men alligevel har 80 både med lystfiskere meldt sig til at tage kampen op, når de senere i august vil sejle ud fra Skagen for at fange den blåfinnet tun. Hvis vejret tillader det.

Anledningen er et forskningsprojekt fra DTU Aqua, hvor målet er at blive klogere på tunens gøren og laden. DTU vil have lystfiskernes hjælp til at fange tunene, så de kan mærkes, inden de slippes løs igen.

Tunen var meget almindelig i dansk farvand op til 1960'erne, hvor fisken blev udryddet. Den eftertragtede fisk dukkede dog op i dansk farvand igen for 4-5 år siden. Nu vil forskerne bag projektet blive klogere på fisken, og hvorfor den har valgt at komme tilbage til Danmark de sidste år i sensommeren.

- Nu er de været væk herfra i 50-60 år, så vi gør det for at finde ud af, hvad det er for nogle fisk, der kommer herop, hvad de laver, og hvor de tager hen. Simpelthen for at finde ud af noget mere om dem, siger professor ved DTU Aqua Kim Aarestrup.

Tun vender tilbage til Danmark

Projektet med at fange fiskene ud for Skagen startede i 2017. De data er ved at blive behandlet nu sammen med data fra 2018. Det er ikke meget, man kan konkludere ud fra tallene fra det første år, men det kan give en indikation.

To af de mærkede fisk kom tilbage til Danmark året efter.

- Vi har en formodning om, at de vender tilbage, men det er jo meget få data, så det er lidt tyndt, siger Kim Aarestrup.

Optimistisk trods vejret

Planen er, at fiskeriet skulle starte lørdag den 22. august, men det sætter vejrudsigten muligvis en stopper for.

- Som vejrudsigten ser ud lige nu, så kommer vi næppe ud hverken lørdag, søndag eller mandag, siger Kim Aarestrup.

Selvom vejrguderne ikke er med DTU AQUA i weekenden, så håber Kim Aarestrup, at man i år kan få mærket rigtig mange fisk. Sidste år fangede man 50 af de blanke fisk. I 2017 og 2018 fangede man henholdsvis 18 og 91 blåfinnede tun.

- Vi går efter at få sat alle de mærker på, som vi kan komme afsted med. Det afhænger af vejrguderne, men jeg er optimistisk, siger Kim Aarestrup.

Den største tun, der er blevet mærket i projektet er 269 centimeter lang og vejer 330 kilo. Tunen er eftertragtet til sushi og tunbøffer, men må ikke fanges i dansk farvand, da Danmark ikke har kvote på den blåfinnede tun.

Projektet har fået dispensation til at fange tunene og foregår i samarbejde med den internationale tunkommision (ICCAT).