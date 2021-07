Velkommen til hverdag

”Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen”.

Sådan messede digteren og forfatteren Dan Turèll sig til udødelighed i sin ”Hyldest til hverdagen” fra 1993.

Hverdag er det blevet, selv her midt i ferien for mange, også for turistparadiset Skagen, som kun lige akkurat er kommet sig over den årligt tilbagevendende ”Hellerup-uge”.

Efter et udbredt opfattelse er det her, ”de unge, de rige og de smukke” (og alle dem, der gerne vil være det) endnu engang har festet igennem på toppen af Danmark med sans for og udsøgt appetit på det eksklusive.

Nogle af de fastboende har tydeligvis valgt at tage flugten ud af byen i uge 29 - selv om man nok må erkende, at netop ”Hellerup-ugen” ellers er en begivenhed, der for alvor kan være med til at sætte Nordjylland på sommerferie-landkortet, og som jo strengt taget godt kan skærpe appetitten på at kigge forbi en anden god gang - også uden for sæsonen.

Ganske som ventet er coronasmitte-tallet skudt i vejret i Skagen på det seneste (med en positivprocent på 3,49) med den helt indlysende forklaring, at der har været fest og gang i den og et væld af gæster rundt om på restauranter og værtshuse.

Flere af stederne har derfor været nødt til at coronalukke i et forsøg på at slå smitten ned (og for at få personale til test og i isolation) - og stor ros for at handle så resolut, selv på, hvad der må være et sårbart tidspunkt i en forholdsvis kort og til gengæld hektisk turistperiode.

I misundelsens sjældent slumrende navn ligger det lige for at skyde skylden for de forhøjede smittetal på de uforsigtige og egoistiske ”Hellerup-typer” udefra.

Men her kan det nok være værd at lægge øre til Turisthus Nord, der gør opmærksom på, at netop den slags - i hvert fald udefra set - højt profilerede gæster trods alt kun udgør omkring fem procent af, hvad der befinder sig i byen i den pågældende uge.

”Den største overnatningskapacitet er inden for camping, og det er jo ikke dem, der bor i campingvogne. Det fortæller, at der også er mange andre mennesker”.

Sådan har direktøren for Turisthus Nord, René Zeeberg, udtalt til Horesta, hotel- og restaurationsbranchens egen organisation.

Hos ham fornemmer man i øvrigt en vis irritation over, at netop uge 29 - vel også i stadig højere grad - er så snævert forbundet med, hvad hab omtaler som ”eksklusive biler, dyre bobler og gang i gaderne”.

”Men måske er det lidt af en myte. For uge 29 i Skagen meget andet end det”, som han siger. Og at Skagen er meget andet end det er gæster yderst velkomne til at lade komme an på en prøve. Også når det en dag er blevet den hverdag, som Turèll og andre holder mest af.