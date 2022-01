Mystisk pynt på huse - hvem står bag?

FREDERIKSHAVN:Først blev Helle Thomsen fra Frederikshavn overrasket. Bagefter blev hun en smule nervøs, da hun en dag i sensommeren besøgte sit feriehus på Rønnerhavnen i Frederikshavn.

På træværket udenfor var der nemlig skruet en lyseblå figur formet som en fugl op på huset.

- Først tænkte jeg, at det da godt nok var mærkeligt, fortæller Helle Thomsen, som hurtigt opdagede, at hun ikke var den eneste, der havde fået nyt vægpynt uden at vide hvorfor.

- Det var næsten hele rækken af huse, der ligger ud mod kajen, der havde fået en fugl på sig med undtagelse af et par få, siger hun.

Det er denne porcelænsfugl, der i sensommeren blev skruet op på en række af havnehuse på Rønnerhavnen i Frederikshavn. Foto: Diana Lykkegaard

Ingen værdi

I et nyt Facebook-opslag i gruppen "Frederikshavn og omegn - Nu og da" fortæller flere husejere om de lyseblå porcelænsfugle, som der er delte meninger om:

"Ja underligt. Tror, det er drengestreger".

"Det er da en, der hygger om jer".

"Vi aner ikke, hvorfor de er blevet sat op. Det er fint, men lidt mærkeligt, man ikke er blevet informeret".

Ingen af dem ved, hvem der har gjort det, og om det skal ses som en venlig gestus, eller om der ligger skumle tanker bag.

Det gør Helle Thomsen heller ikke.

Hun og hendes familie har et lille køkken i deres feriehus og bruger det desuden til opbevaring og engang i mellem også til overnatning.

I starten var Helle Thomsen nervøs for, om fuglene var en slags markering lavet af indbrudstyve.

- Man tænker da, hvorfor det lige er her, de er sat op. Er det nogen, der har markeret det, fordi de gerne vil ind?, spørger Helle Thomsen.

Men det giver heller ikke rigtig mening, synes hun.

- Der er virkelig ikke nogen, der rigtig har noget af værdi i de huse. Det er jo nærmest bare små kolonihavehuse, så hvad skulle der egentligt være at komme efter? siger hun.

- Jeg ved ikke, om der er en, der har støbt alle de her fugle og mener, at det ville se hyggeligt ud på husene. Jeg har slet ingen ide om, hvad ideen var med det.

Helle Thomsen vil gerne finde ud af, hvem der har skruet porcelænsfuglen fast på familiens havnehus. Privatfoto

Havnefoged har ingen forklaring

Heller ikke havnefoged på Rønnehavnen Johannes Frøstrup har nogen forklaring. Han har uden held selv forsøgt at løse mysteriet.

- Vi undrer os selv over det. Jeg har prøvet at undersøge det, men der er ikke nogen, som kender noget til det.

- Jeg kan ikke svare på det, siger han.

Han fortæller, at det drejer sig om rækken af havnehuse på sydsiden af havnen fra slæbestedet og ud mod vandet. Mens nogle stadig har fuglen hængende på huset, har andre skruet den ud af træværket.

Helle Thomsen er en af dem, der fjernede fuglen, kort efter hun opdagede den.

- Jeg blev faktisk lidt irriteret over det. Jeg syntes, det var noget mærkeligt noget, at der var nogen, der gik ned og satte noget på nogle huse, som i hvert fald ikke er deres. Vi har jo betalt og købt det hus, så jeg synes måske ikke, at folk har ret til at rende og sætte ting op på det, siger hun.

Ved du noget? Så kan du sende en mail til nfj@dnmh.dk