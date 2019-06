Venstres største stemmesluger: Det var et fantastisk valg

NORDJYLLAND: Venstres Preben Bang Henriksen fik et kanonvalg med hele 18.459 personlige stemmer, og dermed genvalgt han ikke bare sit folketingsmandat, men var den nordjyske Venstre-kandidat som fik allerflest stemmer.

Han var naturligvis meget begejstret for sit gode personlige valgresultat.

- Det var et fantastisk valg, og tusind tak til alle dem som har knoklet for mig dag og nat i den her valgkamp, men kan ikke føre en valgkamp uden den form for hjælp, siger Preben Bang Henriksen.

Aalborg-advokaten overhalede således også partifællen skatteminister Karsten Lauritzen som fik 124 færre stemmer - nemlig 18.335 stemmer, og det kom bag på ham.

- Det er jeg ærlig talt overrasket over. Karsten Lauritzen har om nogen gjort det godt. Han er respekteret, og han fik overladt det værst tænkelig job overhovedet som skatteminister. Han har gjort det fantastisk, og derfor er jeg selvfølgelig godt tilpas med at kunne følge med ham, siger Preben Bang Henriksen.

Han har følgende bud på, hvorfor han fik så godt et valg.

- Jeg tror vi måske er nået til et punkt, hvor alder ikke er nogen hæmsko, hvor folk måske går efter lidt erfaring, og samtidig har jeg haft tæt kontakt til erhvervslivet i kraft af mit job som advokat. Det tror jeg også folk sætter pris på, lyder det fra Preben Bang Henriksen.

Venstre fik et rigtig godt valg med en fremgang på ni mandater, men mister regeringsmagten, og Preben Bang Henriksen er spændt på, hvordan den politiske fremtid ser ud.

Han håber ligesom sin partiformand Lars Løkke Rasmussen på et samarbejde hen over midten.

- Jeg vil da håbe, at vi får indflydelse og herunder også et samarbejde med Socialdemokratiet. Jeg skal ikke undlade at bemærke, at Dansk Folkeparti har fået rigelig indflydelse som støtteparti til Venstre, og kunne vi bare opnå det halve af det overfor Socialdemokratiet, så gjorde det ikke mig noget.