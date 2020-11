Verdens største minkproduktion lukker ned – men hvad har man gjort i andre lande?

En ny mutation af coronavirus betyder, at den globale minkindustris nummer ét, Danmark, nu må lukke ned for produktionen. I hvert fald midlertidigt, muligvis permanent.

I den kommende tid skal op mod 17 millioner mink aflives alene i Danmark, fordi der er sket det, der ikke måtte ske: Virus har muteret i dyrene og spredt sig til mennesker, og det ser ud til at svække – eller måske helt annullere – effekten af en kommende vaccine.

Op mod 17 millioner mink skal aflives i Danmark. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Indtil videre er 12 nordjyder konstateret smittet med den nye virustype, cluster 5, men i sidste ende kan udviklingen få helt uoverskuelige konsekvenser.

- Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, som starter forfra med udgangspunkt i Danmark, lød det blandt andet fra Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, på et pressemøde onsdag.

Her har man taget konsekvensen

Derfor har regeringen nu besluttet at slå hele den danske minkbestand ned. Men hvad med uden for landets grænser? Hvad har man gjort der?

COVID-19 er blevet fundet i mink i flere lande – blandt andre USA, Spanien og Holland.

I Holland – verdens fjerdestørste minkproducent – konstaterede man som det første land coronavirus blandt mink helt tilbage i foråret, og i juni besluttede man – af frygt for farlige mutationer – at indføre et forbud mod minkavl, der skal træde i kraft inden udgangen af indeværende år. En plan, der ellers oprindeligt havde deadline i 2024.

Coronavirus har muteret i minkene - og bredt sig til mennesker. Lige nu er 12 nordjyderne registreret smittet med den nye virusvariation, cluster 5, og udviklingen medfører særskilte restriktioner, der kun gælder i en række nordjyske kommuner. Arkivfoto: Torben Hansen

I august oplevede Utah i USA et voldsomt udbrud af coronavirus på den amerikanske delstats minkfarme. Her døde omkring 10.000 mink af virussen, men myndighedernes svar var, at der ikke var noget, der tydede på, at smitten kunne brede sig fra dyr til mennesker – kun omvendt. Her har man dog ikke – i hvert fald ikke endnu – valgt at indføre et forbud.

Forbud i Polen og Frankrig

Det har man til gengæld i Polen – den næststørste aktør på verdensmarkedet – hvor et stort flertal i parlamentet i september besluttede at forbyde pelsavl på landets mink- og rævefarme – med et års udfasning. Her var den officielle begrundelse dog ikke, at man frygtede coronamutationer blandt mink, men at det handlede om hensynet til dyrevelfærden.

Senere på måneden gik Frankrig samme vej - med samme begrundelse.

I Spanien har man også slået massevis af mink ned på grund af COVID-19-tilfælde, men endnu ikke indført et forbud.

I disse lande har man allerede forbudt pelsavl: England, Østrig, Norge, Belgien, Luxembourg, Serbien, Slovakiet, Tjekkiet, Kroatien, Makedonien, Schweiz, Tyskland, Slovenien og Bosnien Herzegovina. Dog ikke som konsekvens af frygt for coronasmitte.