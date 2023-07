Vi drukner i regn - tæt på at slå næsten 100 år gammel rekord

NORDJYLLAND:Hvis du synes, at juli måned har været lige lovlig våd i vejret, har du ret.

DMI oplyser mandag eftermiddag, at der kun mangler at falde én sølle millimeter mere regn på månedens sidste dag, for at en 92 år gammel nedbørsrekord bliver slettet.

Mandag eftermiddag skriver DMI, at der nu er registreret 139,5 millimeter regn i juli. Den hidtidige rekord er fra 1931, hvor der i juli dengang faldt 140,5 millimeter.

- Som så mange andre juli-dage er der stadig byger i luften, og rekorden er inden for rækkevidde. Vi holder øje, skriver DMI på det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter.

Regnvåd juli 2023