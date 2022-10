- Vi elsker Mette, og Mette elsker os

AALBORG:Begejstringen ville nærmest ingen ende tage, velkomsten var larmende, og at de yngre medlemmer af landets ældste parti vitterligt er meget, meget glade for partiformanden var ikke til at tage fejl af.

Lørdag var statsminister Mette Frederiksen for første - men næppe sidste - gang i valgkampen på Nytorv i Aalborg for at dele roser ud. Hun fik danset lidt med en flok glade DSU'ere, taget selfier og hilst på folk, hun kendte fra gamle dage, og folk hun mødte for første gang.

Alt sammen noget både parti og statsministeren har prøvet mange gange før, men sjældent i en så intens og hektisk stemning, og sjældent har der været så mange mennesker på Nytorv.

For det var ikke bare socialdemokrater, der var på plads.

Ukrainske flygtninge gav et flag til Mette Frederiksen. Foto: Kim Dahl Hansen

Umiddelbart før statsministeren ankom - i øvrigt gående fra Hotel Hvide Hus - kom op mod 100 ukrainere og stillede sig ved siden af demonstrationen mod den 3. Limfjordsforbindelse, der allerede var på plads. Ukrainerne var stille, Egholm-modstanderne og socialdemokraterne kæmpede derimod hårdt om at sætte sig på lydbilledet. Sidstnævnte havde sang og soundboks, Egholm-modstanderne megafon, og den kamp endte nærmest uafgjort. Ro var der ikke, men orden var der. De udsendte betjente havde intet at se til.

Midt i det hele kom så det øjeblik, de fleste af de mange medie-repræsentanter havde ventet på. Nemlig mødet mellem de to nordjyske topkandidater.

Støjberg steg ud af sin bus, og midt i virvaret fik de to hilst på hinanden.

- Vi har været kollegaer i mange år, så selvfølgelig var det naturligt at ønske god valgkamp, fortalte Mette Frederiksen bagefter.

Det ganske udramatiske møde kan godt blive eneste gang, de to partiforkvinder møder hinanden i Nordjylland. En egentlig politisk debat er der i hvert fald ikke udsigt til - normalt mødes statsministre kun til debatter med statsminister-kandidater, og den tradition bliver der næppe ændret på.

Mette Frederiksen - smilende og glad nærmest hele tiden - var på Nytorv i godt en halv time og nåede også et kort pressemøde. Hun havde ingen kommentarer til Søren Papes kommentar om, at Grønland er som Afrika på is, og hun havde ikke noget nyt svar på de mange spørgsmål om, hvorvidt hun havde begået fejl i minksagen.

Bagefter kom partibussen. Næste stop var Vejgaard Torv, hvor statsministeren skulle hænge den første valgplakat op. Det lykkedes, men det var tydeligt at se, at det er længe siden, at Mette Frederiksen selv har stået for den del af valgkampen.

De cirka 9999 yderligere plakater med billedet af hende er der andre, der hænger op.

Mette Frederiksen hængte en enkelt plakat op i Vejggard. Foto: Kim Dahl Hansen

Mette Frederiksen