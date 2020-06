Vi er med på ferien, du ikke tager hjem fra

At holde ferie i baghaven har nemlig også sine fordele.

En stor, dansk rejseudbyder har i mange år været kendt for sloganet: Ferier du ikke vil hjem fra.

Og ønsket om bare at få ferien til at vare noget længere, kan de fleste nok genkende: En ny destination er under udforskning, man er sammen med nogle af sine yndlingsmennesker, dræbende rutiner er skiftet ud med nye impulser og solen skinner fra en skyfri himmel.

Netop alt det, ferieminderne fremkalder, gør nærmest sommerens rejser til noget helligt. Når det er allermest mørkt i december og januar begynder ideer og planer at melde sig, og bare tanken om en magisk tropenat kan varme en hel vinter op - ikke fordi hverdagen nødvendigvis er dårlig, men fordi der er brug for en gang i mellem at gøre holdt i hamsterhjulet. I nogle uger om året udelukkende at være styret af sin lyst til at foretage sig ting eller simpelthen at lade være, at lægge sig på en solseng på en fjern destination og bare være der. Eller okse op ad et bjerg, mens lungerne er på vej ud af halsen hvis dét er drømmen.

Ferieplaner er brændstoffet for dagdrømmeri, og derfor føles det tarveligt, når en træls virkelighed vækker os med beskeden om, at ferien er aflyst, at vi ikke engang får lov til at tage afsted på den ferie, vi ikke vil hjem fra.

En bitter pille, javist, og lige netop den situation, som mange i år har stået i på grund af COVID-19. Men når den først er slugt, er katastrofen til at overse. For sommerferien indfinder sig alligevel, og selvom drømmenes flyvehøjde er blevet begrænset, indfinder mere jordnære af slagsen sig. Danmark er dejligt! Og Nordjylland allermest.

På NORDJYSKE har vores idé om, hvad sommerens aviser skulle indeholde, også ændret sig i løbet af dette forår. For os byder denne særlige sommer, hvor mange af os bliver hjemme i landsdelen, på nogle helt særlige muligheder: Normalt spredes vores abonnenter for alle vinde om sommeren, i år er vi anderledes sammen om at søge oplevelser i Nordjylland. Og det giver rent faktisk os muligheden for at være med tæt på i læsernes liv, bringe inspiration til oplevelser i landsdelen og levere hjernevitaminer og historier med perspektiv til dasedagene på terrassen. Nyde at vi i år taler samme sprog som ferie-naboen, sådan rent bogstaveligt, og at der derfor er kort vej til en hed debat eller livgivende dialog. Sammen på tværs af Nordjylland.

Denne sommer vil vi have fokus på at fortælle om livet i alle kanter af regionen, med fokus på oplevelser i den nordjyske natur, fortællinger om landsdelens historiske arv, inspiration til det kulinariske Nordjylland og naturligvis reportager fra de mindre nordjyske samfund, der vokser til mere end tidobbelt størrelse om sommeren.

Heldigvis er sommeren lang. Og det allerbedste ved at holde ferie i baghaven er nok, at man slet ikke behøver at tage hjem fra den - her er man jo allerede.

God sommer og god læselyst.