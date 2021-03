Vi er på farlig grund, når vi straffer ytringer

En dansk borger er blevet idømt to års fængsel for at have råbt dumheder ind i en megafon.

Der er tale om en 30-årig kvinde, mor til to, som til en demonstration imod coronarestriktioner 9. januar i år i København opfordrede demonstranter til at ”smadre byen på en ikke-voldelig måde”. Retten lagde vægt på ordet ”smadre” og affejede forbeholdet ”på en ikke-voldelig måde”, fordi demonstrationen efterfølgende udviklede sig voldeligt og førte til bl.a. kast mod politiet.

Det var ikke kvinden, som begik volden, men med sine ytringer og handlinger var hun med til at fremprovokere den, lyder ræsonnementet i dommen. Før coronakrisen ville hendes handlinger være takseret til højst et års fængsel. Nu falder hammeren to gange, fordi et bredt flertal i Folketinget i foråret 2020 besluttede, at lovovertrædelser med forbindelse til covid-19 skal straffes dobbelt så hårdt som hidtil.

Vi må respektere domstolens afgørelse, men vi må ikke affinde os med en lov, som sætter proportionerne mellem forbrydelse og straf ud af kraft og reelt tangerer nødret. I foråret 2020, umiddelbart efter den første nedlukning af landet, var der frygt for svindel med hjælpepakker og tyveri af håndsprit fra hospitaler. Ingen nævnte en bekymring for, om danskerne ville sige kritiske ord mod regeringen.

Men det er her, vi er nu, selv om flere af regeringens støttepartier erkender, at det aldrig var hensigten. Loven må derfor rulles tilbage. Argumenterne for den var svage helt fra begyndelsen, men er nu ikke-eksisterende. Der er i dag rigeligt med håndsprit, vi har et system til at slå ned på den meget begrænsede svindel med hjælpepakker, og en demonstrations formål skal ikke påvirke strafudmålingen. Som den radikale retsordfører Kristian Hegaard ganske rigtigt påpeger:

- Jeg synes, det er grotesk, at man kan få dobbeltstraf, bare fordi den kriminalitet, man udfører, begås til en demonstration, der har med kritik af regeringen at gøre.

Sådan et samfund ønsker vi ikke.

Det er et anerkendt princip inden for retsplejen, at ord kan føre til, at andre begår lovovertrædelser, og at tilskyndelsen dermed i sig selv omfattes af overtrædelsen. Det er et godt princip, for ord kan være magtfulde, manipulerende og ansporende. Men domstolene er normalt meget varsomme i sådanne sager, for der er heldigvis vidde grænser for, hvad vi som borgere må ytre i den offentlige debat, og det kan være vanskeligt at bevise, hvornår ord har antændt en lunte til en efterfølgende forbrydelse.

I den konkrete sag er det værd at overveje, om den unge mor var den, der antændte lunten? Jo, hun havde en megafon, og hun råbte tåbeligheder som disse ind i den: - Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck poli'. Fuck det hele, mand. Tak.

Men debattører med langt større megafoner end den unge mors – og med et mere nuanceret ordforråd – har længe ytret sig med hårde angreb på statsminister Mette Frederiksen og andre ministre.

Erhvervsmanden Asger Aamund har udtalt, at Socialdemokratiet er ved at omdanne Danmark til et DDR. En chefredaktør på Maskinbladet har kaldt Mette Frederiksen for en ”forbandet, uværdig diktator” og lovet sin støtte til ”enhver modstand mod regeringens plan”. Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, har nægtet at tage afstand fra en plakat, der fremstillede statsministeren i nazi-uniform. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev for nylig om regeringen, at ”vi er flere og flere, der snart har nået grænsen for egenrådighed”.

Har disse debattører, som demonstranterne 9. januar i København formentlig kender bedre til, end de kender den 30-årige kvinde, også bidraget til at antænde en lunte, der endte i en eksplosion af optøjer og gadeuro?

Naturligvis ikke. De gør blot brug af deres ytringsfrihed. Men det var også den unge mors forsvar i retten, og det er netop pointen. Vi er på farlig grund, når vi straffer ytringer.