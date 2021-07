Vi fik at vide, at Nordjylland kunne blive det nye Wuhan. Det var forkert

I denne uge udtalte Statens Serum Institut (SSI) følgende:

”SSI har på intet tidspunkt påstået, at vacciner ikke ville virke over for cluster 5, eller at cluster 5 i sig selv var et alarmerende fund.”

Den opmærksomme læser vil stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor besluttede regeringen så i november 2020 at lukke ned for minkerhvervet og syv nordjyske kommuner?

Går du rundt med sådan en undren, er du ikke alene. For her er, hvad regeringen sagde på pressemødet den 4. november 2020, da den offentliggjorde nedlukningerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S):

-Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver. Dermed kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi.

Det var blandt andet den udtalelse, som var med til at skabe skræmmebilledet om Nordjylland som et muligt nyt Wuhan.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tilføjede om de 12 danskere, der nåede at blive registreret som smittede med cluster 5:

-Det er altså mutationen og forholdet i forhold til antistofferne, det er dét, som er det centrale.

Bemærk ministrenes ordvalg. Mette Frederiksen betonede, at bekymringen for vaccinernes effekt var baseret på ”den mutation, der nu er konstateret” – altså cluster-5. Magnus Heunicke satte to streger under med ordene: ”det er det, som er det centrale”. SSI påstår nu omvendt, at cluster-5 ikke var ”et alarmerende fund”. Statsministeren, sundhedsministeren og SSI kan ikke alle have ret. Cluster-5 kan ikke både være et alarmerende fund og IKKE et alarmerende fund.

SSI forklarer i en pressemeddelelse fra i mandags forvirringen med, at cluster-5 ikke i sig selv var alarmerende, men at den var et advarselstegn om, at der kunne ske nye mutationer. Og det er korrekt, at daværende chef for SSI, Kaare Mølbak, udtrykte en sådan bekymring. Men hverken han eller andre har udtalt, at cluster-5 i sig selv ikke var alarmerende, og det var heller ikke det indtryk, som regeringen efterlod offentligheden med den 4. november. Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet, har derfor over for Nordjyske sat et stort spørgsmålstegn ved SSIs forklaring:

-Man lukker vel ikke en hel region ned på grund af et ubekræftet advarselstegn.

Han og andre eksperter betragter de nye udtalelser fra SSI som et forsøg på at spinne historien, så det både kan påstås, at SSI aldrig anså cluster-5 som farligt, hvilket mere og mere tyder på, at det ikke var, og at SSI ikke desto mindre gjorde ret i at udlægge det faglige grundlag på en måde, som gav regeringen grund til at gribe drastisk ind.

Det er i sig selv bekymrende, at en uafhængig instans som SSI vil bruge spin for at understøtte en regerings handlinger. Men det overskygges af den følelse, som vi i stigende grad er efterladt med: nemlig, at det var en overreaktion at lukke minkerhvervet og de syv kommuner.

Nogle vil sikkert kritisere, at vi på Nordjyske bliver ved med at grave i den gamle historie. Det er et fair synspunkt, at vi bør lade fortid være fortid og ikke fortabe os i de fejl, der måtte være sket i en historisk vanskelig periode i danmarkshistorien.

Men vi må trods alt ikke glemme, at nedlukningerne er skønnet til at koste det danske samfund i omegnen af 25 milliarder kroner, heraf størstedelen i Nordjylland. Det er da også en slags penge.