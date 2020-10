Vi har brug for en bonderøv til at lære os om sundhed og et liv i balance

VESTBJERG:De fandt allerede tilbage i 70´erne som unge og idealistiske deres indre kerneværdier og vejen til et liv i balance med naturen igennem antroposofi – Rudolf Steiners verdensanskuelse. Nu snart 50 år senere oplever de en ungdom, der midt i debatten om klima, miljø, sundhed og corona, også vil redde verden.

Men det er som om, ungdommen i dag har mistet det indre kompas. De unge har glemt at lytte, til hvad de gamle vidste, lyder det fra Finn og Katrine Nielsen, som gerne øser af deres viden til børnehavebørn, studerende og andre, som kommer forbi, og hvis bedste råd lige nu er; tag livet op til revision, mens vi venter på coronavaccinationen!

Det er dybt inde i Hammer Bakker, dér, hvor gps`en ikke rækker, at jeg finder dem.

Der har de siden år 2000 boet i skovhuset Ideon med tilhørende skovbutik, café og savværk. Det er dog først og fremmest det lille økologiske bageri med et særligt fuldkornsrugbrød bagt uden gær og surdej, og som er skånsomt mod sarte maver, der danner grundlag for virksomheden.

Ideon er et navn, der stammer fra Ideongrotten på Kreta. Sagnet fortæller, at Zeus som spæd blev gemt i den grotte for, at hans far, Kronos, ikke skulle sluge ham. I historisk tid blev stedet brugt som ”beskyttelsesrum” for kvinder, børn og ældre, når kretenserne blev angrebet – senest under 2. Verdenskrig.

Og navnet passer, synes Finn og Katrine, til deres hjem og virksomhed, fordi den med sin beliggenhed giver fred og ro og lidt beskyttelse med tidsåndens hovedkulds jagen-afsted.

20 tønder land råder og regerer de over. Det var Katrines far, der købte jorden, inden 2. verdenskrig brød ud.

Finn og Katrine har siden år 2000 boet i huset i Hammer Bakker, som Katrines mor fik bygget i 1968, og her bliver tankerne om et liv i balance stadig næret.

Katrines mor, Jytte Toft, der i øvrigt var med til at starte Abbé Pierres Klunsere i Tylstrup, fik på grunden senere bygget træhuset, som hun flyttede ind i i 1968.

Hun havde en intension om at bygge kursusvirksomhed op omkring biodynamiske grøntsager, men hun var, som Katrine siger, for tidligt ude.

Tanker om sundhed og et liv i balance var ikke fremherskende men altså heller ikke ukendte for Katrine, da hun voksede op i Aalborg.

Det var dog først, da det var mislykkedes at komme ind på konservatoriet, og Katrine var begyndt at gå til musik og foredrag hos sin gudmor, antroposof Ruth Heinze, at hun blev engageret i og senere vildt optaget af ideerne om et liv i balance.

- Det var en indgang til forståelse af mennesket og dets fire temperamenter, der i første omgang fascinerede mig, og da jeg senere begyndte at høre tankerne om ernæring, vidste jeg, at antroposofien var det rigtige for mig.

Fandt "noget ægte"