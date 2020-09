Vi har brug for klare regler, tak

Hvor mange må man invitere til havefest hjemme i sin egen have? I sin baggård? Eller i en offentlig park eller rydning i skoven? Og hvornår skal festen slutte?

Og hvad hvis festen flytter indenfor i et forsamlingshus? Gælder der så samme regler, som hvis du holder den på en restaurant?

De fleste er helt med på at skulle overholde alle retningslinjer, men svarene på, hvornår og hvordan man fx må holde en fest er langt fra indlysende: Det kræver grundig research at finde svar, og det er også tilfældet med retningslinjerne for brug af mundbind.

Dermed gør man det meget, meget, svært for helt almindelige mennesker at handle korrekt, og det er noget skidt. Uklar kommunikation og ulogiske regler gør det ikke bare svært at handle rigtigt, det betyder også, at vi mister vores tiltro til, at den indsats, vi gør, i sidste ende nytter noget. Dermed er der en risiko for, at man helt opgiver at tage de fornødne foranstaltninger mod smittespredning.

For første gang siden marts viser nye tal fra Aarhus Universitet, at danskerne er blevet mere skeptiske over for, om sundhedsmyndighedernes råd er effektive.

- Pludselig her inden for de seneste par uger er der sket en ændring af folks opfattelse af sundhedsrådene, siger en af forskerne bag rapporten, Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, til DR.

Rapporten konkluderer ifølge DR, at danskerne lige nu opfatter myndighedernes coronaråd som mindre effektive, mere omkostningsfyldte og sværere at følge - og forfatterne bag rapporten angiver blandt andet uklar kommunikation som en af årsagerne.

Så kære politikere: Selvom vi er et frihedselskende folkefærd med sund dømmekraft, har vi brug for klare, entydige regler.

PS:Der er ikke nogen grænse for, hvor mange man må invitere til fest hjemme i haven, i baggården må man højst være 50 og det samme gælder i en park. I parken skal festen slutte klokken 22, mens du hjemme i haven må være til den lyse morgen. Hvis du selv holder festen i et forsamlingshus er der frit slag med antal deltagere – med mindre der er servering, så er reglerne det samme som på en restaurant, hvor grænsen er 50. Og hvor hele ballet skal slutte klokken 22.