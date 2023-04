Lille by i forandring: - Vi har et guldæg her

NORDJYLLAND:- Vi har et guldæg her!

Sådan lyder det fra Lisa Kronborg Sørensen, formand for Tranum Landsbyråd.

Lige nu sker der efter hendes opfattelse store ting i den lille by i Jammerbugt og de tilknyttede strande. Iværksætteriet bobler og to kokke åbner denne sæson restauranter næsten i vandkanten. Samtidig er det tidligere feriecenter Tranum Klit blevet opgraderet og har fået nyt liv.

Ejeren af Restaurant Tabu i Aalborg, Michael Miv Pedersen har overtaget Strandhuset i Tranum Klit og omdøber det til V-Hav, hvor han holder åbent i sommersæsonen. Arkivfoto: Jakob Kanne Bjerregaard

De tæt befolkede feriebyer længere nordpå langs vestkysten har deres egen intense og hektiske charme i sommermånederne, med natteliv, caféer, småbutikker og restauranter på stribe.

Men selvom der i øjeblikket opstår nyt liv og nye tendenser i Tranum og omegn, er det vigtigt at holde fast i stedets særpræg, lyder det.

Ikke et nyt Blokhus

- Vi har ikke noget ønske om, at Tranum skal udvikle sig til et nyt Blokhus, understreger Lisa Kronborg Sørensen.

- Folk kommer netop for at opleve naturen, og derfor skal vi holde fast i den magiske ro.

Flere nye spisesteder i vandkanten styrker hele området omkring Tranum, mener Lisa Kronborg Sørensen Arkivfoto: Bo Lehm

Men det er masser af rum til nye initiativer, f.eks. flere lokale producenter af fødevarer og nu også restauranter. Det skal blot falde i tråd med "den vilde natur", og på den måde understøtte områdets særlige kvaliteter, påpeger Lisa Kronborg Sørensen.

For selvom feriegæster foretrækker en mere afdæmpet ferieform, hvor naturen er i højsædet, kan det udmærket kombineres med ønsket om at spise ude - hvad enten det er hverdagsmad eller gourmet.

Jacob Devantier Severinsen står bag restaurant Vestvendt i Tranum Klit. Arkivfoto: Martin Damgård

Især hvis det sker næsten i vandkanten og med lokale råvarer på bordet, mener landsbyrådets formand - det kan f.eks. være økologiske grøntsager fra Naturbruget Tranum og surdejsbrød fra mikrobageriet DahlLuther.

- Både fastboende og turister prioriterer den naturlige ro, men det er ikke ensbetydende med, at vi selv gider at lave mad hver eneste dag, understreger Lisa Kronborg Sørensen.

- Det er meget positivt, at to kokke nu har etableret sig her, og det understreger, at det ikke bare er os, der tror på mulighederne i området, påpeger hun.

Området er naturligvis kendt for det navnkundige Svinkløv Badehotel og der er andre spisesteder lidt længere inde i landet.

Men det liv, som de to nye restauranter, Vestvendt og V-Hav, vil skabe helt nede på stranden, er efter hendes opfattelse en stor gevinst for Tranum.

Tranum Klit feriecenter er blevet opgraderet de senere år og får nu to restauranter som naboer i vandkanten Foto: Torben Hansen

Både når det gælder det aktive lokalsamfund, campingpladsen, de flere hundrede sommerhuse og de 50 ferieboliger i det tidligere feriecenter Tranum Klit, der har fået nyt liv de senere år.

Købes af naturelskere

En opfattelse man deler hos EDC Poul Erik Bech, der står for salget af ferieboligerne i første klitrække.

Ferielejlighederne i Tranum Klit kan nu benyttes til helårsbeboelse, og har nu også to restauranter nærmest lige udenfor døren. Arkivfoto

- De to nye restauranter i umiddelbar nærhed har helt klart gjort lejlighederne endnu mere attraktive, vurderer mægler Claus Nygaard Jensen.

Det seneste halvandet år har han solgt 20 ferieboliger i byggeriet, der omfatter 50 lejligheder, alle i to plan.

- Det er typisk naturmennesker, der køber ferieboligerne, det kan også være motionsløbere eller mountain-bikere, der går efter områdets særlige kvaliteter.

- Nu kan de fastholde oplevelsen af den skønne natur, mens de nyder en middag.

- Det er helt unikt, at restauranterne ligger kun et stenkast fra havet, mener Claus Nygaard Jensen.

Arkivfoto

Nu helårsboliger

For et par år siden vedtog man en lokalplan, så boligerne i feriecentret i dag er omdannet til helårsboliger uden bopælspligt. Ti af de 50 daværende ejere valgte at beholde deres feriebolig, mens 40 lejligheder blev sat til salg.

Arkivfoto

Tidligere herskede et hotelkoncept, hvor ejerne af de enkelte lejemål var forpligtet til at leje deres boliger ud. I dag kan de enkelte ejere suverænt bestemme, om familien selv vil benytte boligen til ferie eller beboelse året rundt eller vælge at leje den ud uden begrænsninger, evt. gennem et udlejningsbureau.

Feriecentrets ejerforening har stået for en renovering af alle lejlighederne og opgraderet dem til helårsboliger, med bl.a. brandvægge, og renovering af fælleshus og swimmingpool - både ude og inde.

Foto: Torben Hansen

Flere fastboende

Lisa Kronborg Sørensen blev for nyligt valgt til formand for Venstre i Jammerbugt, og hun ser gerne, at der i de kommende år rent politisk åbnes for yderligere byggeri i Tranum, der i dag tegner sig for godt 400 indbyggere.

Hun oplever en stigende interesse for at slå sig ned i området - også som fastboende.

Bækken i Fosdalen er en af de helt unikke naturoplevelser i området, som trækker mange turister til. Arkivfoto: Bo Lehm

En udvikling, der bekræftes af en anden beboer i området, Lise Holt. Hun og familien har bygget hus på en af de udsigtsgrunde på Ejstruphøj i Tranum, der ellers i mange år har stået tomme, men hvor der er spirende aktivitet.

- Vi flyttede ind i julen, og har valgt området på grund af den fantastiske natur og de mange aktiviteter og arrangementer i lokalområdet, siger Lise Holt.

Hun er ansvarlig for en af områdets stærke attraktioner - den 11 km lange vandrerute Tranum-Fosdalen. Vandreruten er certificeret af det tysk baserede vandreinstitut, og lever dermed op til de strengeste krav til vandreruter i Europa, hvad angår bl.a. naturoplevelser, tilgængelighed og afmærkning.