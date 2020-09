Vi har sovet i timen: Så mange har aldrig abonneret på en avis

Halvdelen af den voksne danske befolkning har aldrig abonneret på en avis - og overvejer heller ikke at få et abonnement i fremtiden. Det gælder både online- og papirform.

Det viser en undersøgelse fra Yougov.

Dermed står mediebranchen overfor en - mildt sagt - stor udfordring. For hvordan skal vi sikre seriøs og uafhængig journalistik, hvis der ikke er købere til vores indhold?

Hvordan er det gået sådan? Det findes der mange svar på.

I mediebranchen har vi sovet i timen. Vi har set til, mens Facebook og Google "stjal vores annoncekroner", som det er blevet formuleret i flere sammenhænge. Vi har ikke taget internettets potentialer alvorligt. Vores indhold var gratis i de første mange år af vores digitale tilstedeværelse, og så er det nok en smule svært som bruger at forstå, hvorfor det så pludseligt skal koste penge. Det opgør må vi så tage nu.

For det nytter ikke noget at sidde tilbage og tude over de valg, der ikke blev truffet for 15 år siden.

Vi - de danske medier, politikerne og forbrugerne - har i høj grad været med til at overgive det samlede nyhedsbillede til især Facebook. Hvor det før var redaktøren, der udvalgte den samlede pakke af artikler, der skulle udgøre papiravisen, er det i dag vores adfærd på de sociale medier, der afgør, hvilke artikler vi disponeres for.

På mange måder har det demokratiseret udvælgelsesprocessen. For hvem siger egentligt, at redaktøren altid har ret? Hvorfor er vedkommende bedre til at definere, hvad der er væsentligt og relevant end læserne selv?

Omvendt er det nu en amerikansk gigant, der i stort omfang er med til at afgøre, hvilke artikler lige præcis du bliver præsenteret i. Algoritmerne er svære at få indsigt i, men der er vist ingen tvivl om, at det ikke er nuancerne, der fylder på Facebook.

Samtidigt kan alle med en internetforbindelse udgive indhold. Det er der stor værdi i. Men det levner også plads til pseudovidenskab, konspirationsteorier og usandheder. Det er tydeligt herunder corona-situationen. Her kunne man godt have ønsket sig en redaktør.

Mediebranchen kan og skal ikke ignorere Facebook. Den fejl er blevet begået. Men vi spiller på tech-gigantens præmisser. Den del skal vi blive bedre til at bruge på en fornuftig måde. Der er ikke tid til at pege fingre af de store tech-giganter. Vi skal kigge indad. Tage læserne alvorligt og genfinde vores relevans. Det arbejder vi på hver dag.

Samtidig kan jeg kun opfordre til, at også mediebrugerne tager ansvar - og engang imellem kigger på sit medieforbrug i helikopterperspektiv. For hvis man udelukkende får "gratis" nyheder gennem sit facebookfeed, så risikerer man at gå glip af nuancerne, perspektivet og alt det, man ikke vidste, man gerne ville vide. Min opfordring kan - selvfølgelig - kun være at støtte op om de etablerede medier. Gå direkte ind på mediernes hjemmesider - eller køb en avis, hvis du er til det. Medierne er din garant for troværdig information.

Til dig, der læser denne leder - uanset om det er på print eller digitalt: Tak for det.