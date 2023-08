Vi har stadig det værste i vente

NORDJYLLAND:Det er noget af en knytnæve, naturen står klar til at sende i Nordjyllands retning. Mandagen er startet blæsende og ikke mindst vådt og gråt, men det bliver værre i timerne, der kommer.

Det fastslår Anesten Devasakayam, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det topper i nat og morgentimerne - og så fortsætter det. Det bliver kraftigst fra Thyborøn og nordpå - måske helt op til Skagen. Og det gælder hele kysten på den strækning, lyder den mildest talt meget lidt sommerlige hilsen fra DMIs hovedkvarter på Lyngbyvej i København.

Storme med navne Siden efteråret 2013 er storme i Danmark blevet udstyret med et navn. Det skete efter ønske fra den daværende klimaminister Martin Lidegaard (RV).

Siden har DMI givet storme deres navn ud fra følgende kriterier:

Navnet skal være kort, så det fungerer i mediernes overskrifter: 1, 2, maksimalt 3 stavelser.

Det skal være nemt at udtale.

Det skal være let at stave.

Følgende navngivne storme har der været i Danmark siden 2013:

Allan (orkan), 28. oktober 2013 - 53,3 meter i sekundet (m/s) i vindstødende.

Bodil (orkan), 5.6. december 2013 - 57,4 m/s.

Carl (stormende kuling) 14. marts 2014 - 32,0 m/s.

Dagmar (storm), 9. januar 2015- 35,0 m/s.

Egon (stærk storm), 10. januar 2015 - 38,6 m/s.

Freja, (storm), 7. november 2015 - 34,6 m/s (orkanstyrke)

Gorm (orkan), 29. november 2015 - 47,3 m/s..

Helga (storm), 4. december 2015- 34,5 m/s.

Urd (stærk storm) 26. december - 37,8 m/s.

Ingolf (storm), 29. oktober 2017 - 38,6 m/s.

Johanne (storm, 10. august 2018 - 34,4 m/s.

Knud (storm), 21. september 2018 - 34,6 m/s.

Laura (storm), 12. marts 2020 - 33,6 m/s.

Malik (storm) 29. - 30. januar 2022 - 40 m/s.

Nora (storm), 18. februar 2022 DMI - 37,4 m/s.

Otto (storm), 17. februar 2023 - 38,1 m/s. Kilde: DMI og Wikipidia VIS MERE

DMI forudser, at der både i Hanstholm, Blokhus, Løkken og Hirtshals kan komme vindstød helt op mod orkanstyrke, der starter ved 32 sekundmeter.

- Vores varsel lyder på 20-23 sekunder i middelvinden med vindstød på 25-32 sekundmeter, siger DMI-meteorologen.

Varslerne om det særdeles kraftige blæsevejr ledsages af meldinger om nedbør på helt op til 50 millimeter i varslingsperioden.

Ifølge Anesten Devasakayam er det massiv varme over Balkan de seneste dage, hvor blandt andet Slovenien har oplevet enorme oversvømmelser og ødelæggelser, der er skyld i det vejr, vi oplever netop nu.

- Det har skabt et lavtryk, som har suget næring af varmen og fugten dernede. Det har så bevæget sig op mod os, og det er det, som giver os både kraftig vind og nedbør.

Danmark har de senere år oplevet talrige storme. De fleste ligger dog oftest i det sene efterår eller vintermånederne, så det er usædvanligt, at vi ligger lige på grænsen til en storm i en sommermåned.

- Det er bestemt ikke hverdagskost. Vi skal flere år tilbage, siger Anesten Devasakayam.

Og det er rigtigt. 10. august 2018 rasede stormen Johanne hen over landet med vindstød på op til 34,4 sekundmeter.

Ifølge DMI's foreløbige prognoser skal vi helt hent til onsdag, før det værste er overstået. Men selv der melder 7-døgnsprognosen om skyet vejr med regn og byger og frisk vind til kuling. Først fredag ser det ud til, at der er mulighed for at gense solen over Nordjylland.

Travlhed i Løkken og Blokhus

Udsigten til det voldsomme vejr, der venter, gav mandag travlhed hos vognmandsfirmaet Brdr. Sand. Firmaet bruger hvert forår ca. tre uger på at placere omkring 400 af i alt 485 badehuse på strandene syd og nord for Løkken Læmole.

Bo Sand, medindehaver af vognmandsfirmaet Brdr. Sand, havde mandag travlt med at få fjernet omkring 30 badehuse fra nordstranden i Løkken. Enkelte ejere badehuse på Løkken Sydstrand og i Blokhus ville også have kørt deres i sikkerhed. Foto: Henrik Bo

Mandag eftermiddag havde omkring 30 ejere af badehuse kontaktet Brdr. Sand for at få deres badehus kørt i sikkerhed.

- Jeg har været på sydsiden af molen og tage et par stykker, men det er primært på nordsiden af molen. Det er der, det er værst, forklarer medindehaver Bo Sand, som også har fået opringninger fra Blokhus, hvor folk vil have sikret deres badehuse.

Det er knap to måneder, før sæsonen med badehusene officielt er slut, at mange mandag ønskede at få deres kørt i sikkerhed. Foto: Henrik Bo

Bo Sand har gennem mange år set, hvordan voldsomt vejr kan skubbe rundt med badehusene på stranden, som var de små byggeklodser.

- Det er aldrig så slemt, hvis der kun er tale om en lille døgnflue. Problemet opstår, hvis der blæser flere dage i træk, og vandet bliver skubbet ind. Det er ikke godt. Det er klart, folk er bekymrede. Når det er sagt, så ved folk også godt, at der er en risiko ved at have et badehus på stranden. Men det er sjældent, at det sker så tidligt som i år, konstaterer Bo Sand.