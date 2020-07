Vi kan ikke ignorere, at samfundets svageste svigtes - men bedre normeringer, flere ressourcer og mere tilsyn er ikke svaret på alt

- Hun er ikke noget menneske. Hun er blevet til en opgave. En opgave, der skal løses.

Sådan lyder det fra en af eksperterne i den omdiskuterede dokumentar "Plejehjemmene bag facaden", som torsdag aften blev sendt på TV2. Eksperten taler om 90-årige Else Marie Larsen, som er udsat for en umenneskelig behandling på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Citatet illustrer meget godt det indtryk, man som seer sidder tilbage med.

Det gør ondt at se på. Og det giver dårlig samvittighed. For dokumentaren bekræfter på en række områder blot det billede, vi er blevet præsenteret for mange gange før.

Et element adskiller sig dog i TV2-dokumentaren. Og det er de enkelte medarbejderes rolle. Det gør ondt at se, når der bliver talt nedsættende om Else hen over hendes hoved, eller når 91-årige Niels Christian Nielsen bliver ignoreret, selvom han tydeligt beder om hjælp. Ligeså rørende er det at se, når plejepersonalet møder beboerne med omsorg, tager sig tid og udviser respekt.

Dokumentaren har haft konsekvenser for 13 ansatte i Aarhus Kommune. Men problemet er større end enkelte ansatte og en ledelse, der svigter. Man kan fyre nok så mange og iværksætte utallige handleplaner, men hvis ikke vi tager et alvorligt opgør med de strukturer, der omgiver vores velfærdsjobs, så ændrer det intet.

I 2019 viste TV2 dokumentaren "Daginstitutionerne bag facaden", og her tegnede der sig et billede, som minder om det, vi lige har set i udsendelsen om plejehjemmene. Skjulte optagelser af voksne, som skælder ud, og som ikke vil trøste børnene.

Det er uforståeligt, at de mennesker, der skal tage vare på samfundets svageste, kan udsætte dem for så grim en behandling. Udtrykket forråelse er blevet brugt af fagpersoner om episoderne i begge dokumentarer. Forråelse kan opstå efter lang tids følelse af afmagt.

Et svar på forholdene i daginstitutionerne blev minimumsnormeringer. Men bedre normeringer, flere ressourcer og styrkede tilsyn er ikke svaret på alt.

Vi står foran et langt og sejt træk med at få ændret samfundets syn på velfærdsopgaverne. Vi skal have prestigen tilbage til velfærdsfagene. Under corona-nedlukningen mødte de fag anerkendelse, fordi det nok gik op for mange, hvor afgørende en betydning de har i vores hverdag. Pleje er ikke noget, man bare gør. Det kræver faglighed.

Velfærdsfagene skal give mening for den enkelte medarbejder, og min påstand vil være, at det er bedst hjulpet på vej af ansvar og tillid. Tillid til at opgaven løses uden minuttyrani. Og et omkringliggende samfund, der ser på opgaverne med respekt.