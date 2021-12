Vi køber fyrværkeri for en halv milliard - men Nordjylland skiller sig ud

NORDJYLLAND:Vi danskere forventer at bruge næsten et halv milliard på at købe nytårsfyrværkeri i år, ifølge en undersøgelse fra Dansk Erhverv, hvor 1150 personer er blevet spurgt.

Men der er stor forskel på, hvor mange penge man bruger rundt om i landet.

Ifølge analysen ligger nordjyderne i bund med et forventet fyrværkeri-indkøb på 130 kr. pr. husstand. Lige så lavt er det forventede fyrværkeri-forbrug i København.

Omvendt ser vestjyderne ud til at skulle knalde helt igennem nytårsaften. I Vestjylland forventes et forbrug på uge 250 kr. pr. husstand til nytårsskyts - det er i top på landsplan.

Men det er langtfra alle, der forventer at købe nytårsfyrværkeri i år. Faktisk kun hver fjerde hustand, og det er lidt mindre end de to foregående år.

I alt forventes danskerne at købe fyrværkeri for 450 millioner kr.

Dermed er niveauet omtrent det samme som i 2020. Tendensen er, at færre køber fyrværkeri, og at den enkelte familie dermed køber for mere, oplyser Dansk Erhverv på baggrund af analysen.

Det reelle salg af nytårsskyts i år er dog endnu usikkert.

- Udviklingen i corona-smitten kan smitte af på årets salg. Hvis danskerne begrænser nytårsfesterne, så kan det få betydning for salget af fyrværkeri, siger Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Ifølge analysen tegner der sig et klart billede af, hvem der især køber nytårsskyts:

- Også i år vil mændene klart bruge flere penge på fyrværkeri end kvinderne, og den mest raketglade dansker er en mand mellem 40 og 49 år, siger Frederik Bergenfelt Friis.

Kilde: Dansk Erhverv