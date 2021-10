Vi må give de sidste lyst til at blive vaccineret. Er coronapasset midlet, vi mangler?

Smittetrykket stiger. I Nordjylland ser vi bekymrende tal i Frederikshavn og Vesthimmerlands kommuner. Regeringen har handlet og genindført muligheden for at få taget en lyntest. Det bliver til en begyndelse rullet ud i Københavns hårdt ramte vestegn.

Men heldigvis er der relativt få indlagte, sygehusene er ikke presset, og vi er fortsat langt fra nye nedlukninger og krav om coronapas.

Endnu.

For vi skal ikke kigge langt ud over Danmarks grænser for at finde borgere, der igen lever under strammende bånd.

I Belgien er mundbind obligatoriske i supermarkeder og butikker, og fra i dag skal der vises coronapas for at komme ud at spise, drikke og træne. Belgierne opfordres desuden til hjemmearbejde. Holland er efter alt at dømme på vej med lignende restriktioner, og i Storbritannien tigger sundhedseksperter Boris Johnson-regeringen om det samme.

Uden for Europa tager visse lande endnu mere drastiske skridt. I New Zealand risikerer man at blive fyret, hvis man ikke inden for fire uger bliver vaccineret. I Kina er en by lukket totalt ned med udgangsforbud, indtil et smitteudbrud er blevet kvalt.

Det er umuligt at spå om, hvor langt vi er herhjemme fra nye restriktioner. Det er i sig selv et svigt over for borgerne, at regeringen og sundhedsmyndighederne trods kritik gennem flere måneder fortsat er tavse om, hvad de har i baghånden, hvis – eller rettere når – smitten stiger yderligere gennem vinteren, og indlæggelsestallet måske nærmer sig smertegrænsen, som tidligere har været defineret til 1000. Det er ikke sandsynligt, at det vil ske. Vores vaccinationstal er højt, og i fredags var der blot 221 indlagte. Men vi er voksne mennesker og har krav på at kende beredskabsplanen.

En ekspertgruppe har afleveret en rapport til regeringen og i den foreslået, at Folketinget bør overveje at erklære covid-19 til en samfundskritisk sygdom på ny, hvis antallet af indlagte overstiger 500. Det vil give mulighed for at genindføre mundbind og coronapas.

Vi ved ikke, om regeringen kigger på den anbefaling, som i sig selv er ulidelig at tænke på. Men det er svært at se alternativer til coronapasset, hvis det skal have accept fra størstedelen af danskerne.

Vi ved jo nemlig godt, hvilke grupper der driver smittetrykket op. Det er – udover børn under 12 år, som endnu ikke kan vaccineres – de voksne, der af forskellige grunde heller ikke er det. De udgør lidt over 10 procent af alle danskerne, der har mulighed for at blive vaccineret. Derfor rettede sundhedsminister Magnus Heunicke en klar appel til dem tidligere på ugen:

- Hvis vi skal holde Danmark åbent, så skal vi altså have flere til at få vaccinen.

Det skærer dilemmaet, som jeg tidligere har påpeget her på lederplads, ud i pap:

Kan man byde den store majoritet af danskere, der har udvist samfundssind ved at lade sig vaccinere, at de skal leve under nye, frihedsbegrænsende restriktioner – for at beskytte den lille minoritet, der af mere eller mindre plausible grunde har sagt nej?

Nej, vel? Med undtagelse af de grupper, som ikke kan vaccineres, har de uvaccinerede truffet et valg, og hvis indlæggelsestallet når dertil, at nye restriktioner bliver nødvendige, vil det være både mest nyttigt og mest rimeligt, at restriktionerne vælges efter, hvad der giver størst muligt incitament til at blive vaccineret.