Vi skal ændre fortællingen om Nordjylland

I dag er en stor dag for Det Nordjyske Mediehus. Forhåbentligt vil det i fremtiden vise sig at være en stor dag for hele Nordjylland. I dag sætter vi nemlig fuldt blus på et nyt medie her fra huset. Et medie med en ærgerrig og ambitiøs målsætning: Vi vil skabe et levende medie i verdensklasse, der udvikler den professionelle og ambitiøse nordjyde – og derigennem regionen.

Vi gør det, fordi vi tror på – fordi vi ved - at Nordjylland er fyldt med uafdækket potentiale. Når ingeniører fra Aalborg Universitet bliver hentet til Silicon Valley for at lave mobilantenner. Når Gom Space laver satellitter til hele verden. Når adskillige webshops vokser ud af deres allerede imponerende lagerhaller. Så siger det noget om, at fortællingen om Nordjylland som udkantsregion er helt forkert. Eller i hvert fald primært fortæller, hvor den fortælling bliver set fra.

Desværre er det en fortælling, som stadig er udbredt – også her i regionen. Det vidner et antropologisk arbejde, som vi har lavet i forbindelse med udviklingen at det nye medie. Udover at det viste, at nordjyderne er mindst lige så ambitiøse som resten af verden, så havde en for stor del af dem billedet af, at hvis man virkelig skulle lykkes i Nordjylland - så skulle man flytte væk.

Nu er det indiskutabelt sundt at opleve verden, at rejse ud og få andre indtryk og blive inspireret. Sigtet må så gerne være lidt vildere end København og Århus. Tænk Berlin, tænk Kuala Lumpur, tænk Shanghai. Men hvis fortællingen bliver til ’at man kun kan lykkes udenfor regionen’, så er det problematisk. Og altså heller ikke rigtigt.

Vi har brug for tydeligt at vise alle de gode muligheder, der er i Nordjylland. Alle de interessante arbejdspladser, der nogle gange flyver under radaren. Måske fordi vi i for mange år har hørt sætninger som ’den der lever stille, lever godt’. Måske fordi vi bare har haft det positive blik rettet for entydigt ud og ikke ind. For det er vigtigt, at de mange dygtige nordjyder kan se sig selv skabe en karriere i regionen, og at dem der tager ud, kan se sig en driftig region, at vende tilbage til. At man kan lykkes stort i Nordjylland.

En anden - mere banal, men stadig vigtig - opdagelse i udviklingsarbejdet var, at vi er lige så kræsne som alle andre i denne verden. Globaliseringen har i vores branche betydet, at man i dag forventer løsninger i verdensklasse, hvilket jo i øvrigt gælder for alle brancher. Vi er vant til fortællinger i Netflix-niveau. Vi forventer nemhed i MobilePay-niveau. Vi forventer journalistik i New York Times-niveau. Eller måske rettere i VICE-niveau. Eller sagt på en anden måde: Vi vil spise på Noma, have det som take away, betale med et swipe – og helst ikke for meget.

Det er baggrunden for vores nye medie, som allerede har levet under radaren i nogle måneder, men som vi er stolte af i dag at folde højt og tydeligt ud.

Vi gør det beslutsomt. Vi gør det med håb. Vi gør det i fællesskab – både her i huset og med forhåbentlig en masse, gode partnere i fremtiden.

I dag siger vi velkommen til Vigeur – et medie sprængfyldt med ambitioner. Både vores, regionens og vigtigst af alt, nordjydernes. Besøg det på Vigeur.dk