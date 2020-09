Vi skal videre i diskussionen om folkeskolen

"Der var så meget larm, at jeg ikke hørte, hvad der blev sagt", "Vi kom aldrig i gang med opgaven i timen" eller "Jeg forstod det ikke, og jeg kunne ikke nå at spørge".

Udsagn som ovenstående har de fleste, der kender en eller flere elever i den danske folkeskole, højst sandsynligt hørt med jævne mellemrum.

Eleverne oplever det, og det samme gør lærerne: Siden kommunalreformen i 2007 hvor inklusionen i folkeskolen tog fart, er der pres på i klasseværelserne. Både for de elever, der skal mødes med en særlig tilgang for at kunne blive inkluderet i folkeskolens undervisning og for dem, der "bare" har helt gennemsnitlige behov for pædagogisk undervisning. Og ikke mindst for de lærere, der kan stå med klasser på op til 28 elever, hvor flere har indlæringsproblemer eller andre diagnoser.

For lærerne kan det være stærkt frustrerende, at de ikke har mulighed for at lave en undervisning, der lever top til deres faglige ambitioner, fordi nogle elever kræver ekstra hjælp og dermed ekstra tid. Det viser en undersøgelse foretaget blandt lærerne i Mariagerfjord Kommune, og undersøgelsen viser også, at de største tabere er elever, der har særlige behov: Næsten 80 procent af de adspurgte lærere svarer, at de har elever, der ikke får den støtte, de har behov for.

Det er et problem, der er til at tage og føle på, også for alle elever uden særlige behov og for lærerne. Og det understreger vigtigheden af, at vi begynder at tale om inklusion i folkeskolen på en anden måde: Eleverne med særlige behov er der på godt og ondt - og det helt presserende problem er at de rigtige ressourcer følger med.

Lærerne i Mariagerfjord peger på mange flere timer med to lærere i klassen. Der er også andre modeller, for eksempel hvor elever med særlige behov i højere grad samles i mindre klasser, og der findes helt sikkert flere modeller. Og dét er en spændende og relevant diskussion. Men at der er brug for flere voksne per elev i folkeskolen, hvis alle skal få en bedre skoledag med højere faglighed, kan til gengæld ikke diskuteres.