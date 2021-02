Video: Her er fem øvelser, der hjælper dig af med din stive hjemmearbejdskrop

AALBORG:Stiv nakke, ømme skuldre og ondt i ryggen. Heldigvis er der gode råd og tips at hente, hvis du er en af dem, som stadig skal passe både job og fritid hjemmefra.

- Man skal bevæge sig. Det er regel nummer 1. Det er ikke så vigtigt hvordan, det er bare vigtigt, at man bevæger sig. Kom op og stå. Brug hovedtelefoner, når du skal snakke i telefon i stedet for at sidde stille ved computeren. Tøm opvaskeren, og tøm postkassen for 8. gang. Skift stilling. Stilstand er roden til alt ondt, formaner Julie Hedegaard, som er fysioterapeut hos Aalborg Fysioterapi.

Julie Hedegaard har 11 års erfaring i at behandle skader i ryg, nakke og skuldre, og hun oplever lige nu en stor stigning i gruppen af patienter, der kommer med den type skader.

Hun peger på, at det sjældent er møblerne, der er problemet, selvom man skulle tro det. Indretning af en god hjemmearbejdsplads behøver ikke betyde en kæmpe investering,

- Find et bord med god plads, hvor du kan hvile dine arme, for allerede der tager du en stor vægt af dine skuldre. Find en stol, du sidder godt på, hvor du ikke spænder for meget og sørg for godt lys ved computeren. Det handler om variation, variation og variation, siger hun.

Her giver hun fem øvelser, som - hvis de bliver udført bare hver anden dag - gør dig langt mere robust over for de skader, der kan opstå, når du sidder bøjet over computeren time efter time.

De kræver hverken redskaber eller dyre maskiner. Se med her: