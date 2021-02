Videoguide: Sådan klipper og styler du selv dit hår

AALBORG:Er dit hår i siderne blevet alt for langt, eller er du ved at få en motorvej af manglende farve på toppen af hovedet? Så er du langt fra den eneste. Frisørerne har efterhånden været lukkede i en rum tid – og det kan være svært at vide, hvordan man selv kan holde den gående indtil salonerne må åbne igen.

Vi har derfor spurgt frisør Jesus Ricardo Rodriguez fra Chaochao, hvad man selv kan gøre for at holde frisuren bare nogenlunde indtil da.

Herreklip - Hår

Får du kriller i kroppen af langt hår i siderne, eller trænger du til at få tyndet lidt ud på toppen? Her får du en overskuelig guide til at få taget det værste.

Herreklip - Skæg og styling

Har du et skæg, der kræver en trimning og lidt pleje. Så er der både teknikker og produkter, der er værd at kende.

Damestyling

Er udgroningerne ved at tage overhånd, er der produkter, der kan hjælpe dig med at holde farverne kørende, indtil frisørerne igen kan farve det rigtigt.