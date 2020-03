Videoguide: Sådan træner du kondition derhjemme uden udstyr

NORDJYLLAND:Fitnesscentrene er lukket ned, og det er nok de færreste, der har et personligt løbebånd eller deres egen crosstrainer stående. Nogle sidder i karantæne og har slet ikke mulighed for at løbe en tur udenfor.

Men bare rolig! Det er stadig muligt at få sig en god omgang motion og konditionstræning hjemme i stuen.

Tidligere viste personlig træner Martin Thimm, hvordan man kunne styrketræne derhjemme uden udstyr. Nu er han tilbage med nye øvelser, hvor der i stedet for styrke er fokus på puls og kondition.

Se guiden med øvelserne herunder: