Vidne måtte undvige vanvidsbilist: Nu leder politiet efter ham eller hende

Episoden udspillede sig mere præcist onsdag 12. februar klokken 01.10 i krydset mellem Zeusvej og Egnplanvej i Aalborg Øst, hvorunder en af politiets patruljevogne havde indledt en eftersættelse på grund af såkaldt vanvidskørsel.

Bilisten, som politiet eftersatte blev efterfølgende pågrebet og anholdt af politiet og varetægtsfængslet for vanvidskørsel. Ingen personer kom til skade i forbindelse med episoden, men en anden person – den, som politiet nu gerne vil i kontakt med – kom kørende i sin personbil, og denne bilist måtte foretage en kraftig opbremsning samt en efterfølgende undvigemanøvre for at undgå et sammenstød med den eftersatte bil, da denne foretog et pludseligt sving venstre om et helleanlæg.

Vigtigt for efterforskningen

Og den ansvarlige for politiets efterforskning af sagen, politikommissær Martin Rolighed, understreger, at politiet gerne vil tale med den bilist, der undgik kollisionen. Fordi vedkommende er et vidne i sagen.

- Det er nemlig vigtig for vores efterforsknings-indsats, at vi får dette vidne afhørt, så vi kan en få fuld belysning af hele hændelsesforløbet, siger Martin Rolighed, der forklarer, at politiet på grund af eftersættelsen ikke havde mulighed for at etablere kontakt til det pågældende vidne.

Vidnet bedes henvende sig hurtigst muligt på telefon 114, ligesom andre med relevante oplysninger i sagen, fx om dette vidnes identitet, bedes henvende sig på 114.

Den sigtede person i sagen, en 20-årig mand, sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. Han er sigtet for en række færdselsforseelser under selve eftersættelsen samt for at overtræde straffelovens § 252, der handler om at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.