Vidne så gummiged blive kørt væk fra vandaliserede klitter: Politiet søger nye vidner

SKAGEN:Et vidne har set en gummiged blive transporteret væk på en blokvogn i forbindelse med hærværket på Sønderstrand i Skagen.

Derfor søger politiet nu vidner, der har set noget mistænkeligt i området på et konkret tidspunkt.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efterlysningen efter nye vidner drejer sig om, hvorvidt nogen borgere i området omkring Frederikshavnsvej og omkring Shell, Højensvej 60, 9990 Skagen, har set en gummiged eller et lignende køretøj, der eventuelt er blevet transporteret på en blokvogn.

Hvis gummigeden er den samme som har ødelagt de fredede klitter på Sønderstrand, er maskinen kørt igennem Skagens midtby. I så fald har den formentlig passeret to togstationer, flere villakvarterer og hoteller.

Politiet er særligt interesseret i at få oplysninger fra borgere, der måtte have set noget i tidsrummet lørdag 26. oktober cirka mellem kl. 03.00 og 06.00.

- Har man oplysninger til os, så skal man straks ringe på 114 – så sidder vi klar ved telefonerne, siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør John Henriksen.

Efterforskning fortsætter

Vicepolitiinspektøren tilføjer, at politiet aktivt går ud og søger nye vidner i netop dette tidsrum, fordi politiets efterforskningsarbejde har fastlagt, at i hvert fald en person har observeret en gummiged på et blokvogn i området.

- Men vi har ikke mulighed for at udtale os om yderligere detaljer om sagen – det er af hensyn til at beskytte vores efterforskning, som jo stadig foregår på fuld tryk, fortæller John Henriksen i en pressemeddelelse.

Politiets efterforskning i sagen fortsætter hen over weekenden og i næste uge. Nordjyllands Politi har derfor ingen nye oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt. Politiet udsender relevant information i sagen, når den foreligger.