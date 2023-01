Vielsesringe gik viralt - to fandt hjem til de rette ejere

AALBORG:Et opslag med otte vielsesringe, der savnede deres retmæssige ejer, gik viralt, da det blev sat på Facebook af kommunikationsafdelingen hos Nordjyllands Politi. Godt 350.000 mennesker så, kommenterede og delte opslaget, og det betød, at Servicecenteret hos Nordjyllands Politi kom i kontakt med to af ejerne af vielsesringene - nemlig de to ringe med navnene Werner og Niels indgraveret.

- Det er skønt, når det lykkes at finde ejere til ting - ikke mindst ting med så høj affektionsværdi, som vielsesringene, lyder det fra Dorthe Nørgaard, leder af Servicecenteret hos Nordjyllands Politi.

Servicecenteret håndterer alt hittegods, som folk afleverer på politigården, når det er blevet tabt, efterladt og siden fundet af retskafne folk, der afleverer det som hittegods hos politiet.

Seks af ringene savner dog fortsat deres ejere, men at to fandt tilbage til ejerne er et godt resultat for politiets servicecenter.

Helt så heldige er politiet dog langt fra i mange andre sager om hittegods.

- Vi får alt muligt ind. Det er alt fra mobiltelefoner, høretelefoner, airpods over tasker til jakker, og lige nu har vi sågar et par el-løbehjul "på lager". Og så får vi virkelig mange nøgler indleveret, fortæller Dorthe Nørgaard.

Og alt hvad der har en anslået værdi på over 500 kroner eller som indeholder ID, bliver registreret og opbevaret i mindst tre måneder. Og hvor det er muligt kontakter vi ejer eller vi forsøger at udfinde ejeren.

Hun giver et eksempel:

- Får vi indleveret eksempelvis en mobiltelefon som hittegods, forsøger vi at finde ejeren. Vi har et godt samarbejde med teleselskaberne, som ud fra simkortet kan give os ejeroplysninger. Dog ikke dem med taletidskort, da taletidskort ikke registreres.

Andre indleverede ting, hvor værdien vurderes til under 500 kroner og uden ID, opbevares blot en måneds tid, hvorefter det går til velgørende formål eller destrueres.

- Vi ville drukne i arbejde, hvis vi skulle registrere for eksempel halstørklæder, vanter og alle de små ting, som folk af godhed indleverer, og som ikke har en værdi af over 500 kroner, lyder det fra servicecenterlederen.

Servicecenteret håndterer også tyvekoster, som efterforskerne ikke har kunnet finde ejermændene til.

Hittegodskontoret på politigården i Aalborg har lige nu to fundne el-løbehjul "på lager". Foto: Martin Damgård

Når et stykke hittegods, der har en værdi på over 500 kroner har ligget i tre måneder, eller vores sagsbehandling ikke har gjort det muligt at finde rette ejer, uden at nogen har gjort krav på det, så bliver det afleveret til auktionshuset Lauritz, som politiet har et samarbejde med, og så forsøges det solgt der.

- Vi samler sammen et par gange eller tre om året og sørger i den forbindelse også for at få verificeret ægtheden af tingene. Vi har haft Rolex-ure indleveret, der så dyre ud, men som vi var nødt til at få bekræftet ægtheden på. Det ville jo ikke se så godt ud, hvis politiet var med til at sælge kopivarer, griner Dorthe Nørgaard.

- Auktionshuset får naturligvis ikke de vielsesringe fra vores opslag, da vi ikke sælger indgraverede ting videre.

Den type hittegods som mest har affektionsværdi for ejeren forsøger vi ihærdigt at finde ejeren til. Det er ikke første gang, vi har brugt Facebook til opslag, og det har jo vist, at det er en god vej at gå.

Vielsesringene og i øvrigt andre smykker vil efter de tre måneder, uden at nogen har gjort krav på dem mod fornøden dokumentation, ende med at blive solgt til guld/sølv prisen hos en guldsmed. Og pengene går i statskassen.

- Men det er nu ikke fordi samfundet bliver rigt af det, konstaterer Dorthe Nørgaard med et smil.

Kommer noget tilbage til politigården fra auktionshuset, så vurderes det om tingene er anvendelige i genbrug - det kan være Røde Kors, Mødrehjælpen, Kirkens korshær eller lignende velgørende organisationer - som så får hittegodset leveret fra politiets servicecenter.

- Vi vil helst undgå at destruere ting, forklarer Dorthe Nørgaard.

Uddrag af bekendtgørelse om hittegods 1. Hittegods skal snarest muligt afleveres til politiet, medmindre finderen ved, hvem ejeren er, og straks tilbageleverer det til denne.

2. Er politiet i stand til at fastslå, hvem hittegodset tilhører, tilsiges ejeren til at afhente det.

Stk. 2. Hvis ejeren ikke kendes eller ikke afhenter det fundne, drager politiet omsorg for, at det opbevares på forsvarlig måde.

Hvis ejeren ikke kendes eller ikke afhenter det fundne, drager politiet omsorg for, at det opbevares på forsvarlig måde. Stk. 3. Hvis ejeren ikke kendes, foranstalter politiet en bekendtgørelse om fundet optaget i et eller flere af de på stedet mest udbredte dagblade, medmindre dette på grund af det fundnes art skønnes unyttigt.

Hvis ejeren ikke kendes, foranstalter politiet en bekendtgørelse om fundet optaget i et eller flere af de på stedet mest udbredte dagblade, medmindre dette på grund af det fundnes art skønnes unyttigt. 3. Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når han melder sig og godtgør sin ret, inden det er bortsolgt, og når han betaler findeløn og de i anledning af fundet påløbne omkostninger.

4. Melder ejeren sig ikke inden udløbet af tre måneder regnet fra hittegodsets indlevering til politiet og afhenter det fundne, bortsælges det ved politiets foranstaltning ved offentlig auktion.

7. Hvis ejeren ikke afhenter det fundne inden udløbet af den i § 4 fastsatte frist eller dog inden det fundnes bortsalg efter fristens udløb, tilfalder der finderen en tredjedel af det ved salget indkomne beløb med fradrag af omkostningerne. Resten tilfalder statskassen.

Der gives kun findeløn, hvis det fundnes værdi overstiger 500 kroner. Hvis hittegodset findes et sted, hvor det anses for sandsynligt, at ejeren selv ville have fundet det - eksempelvis i en opgang til et lejlighedskompleks eller lignende - gives der ikke findeløn. retsinformation.dk VIS MERE

- Hvis man finder noget, der har en høj værdi - det kunne være en pung med penge eller legitimationspapirer, et pas eller lignende, så har man pligt til at indlevere det snarest muligt på nærmeste politistation. Og vi appellerer virkelig til, at folk afleverer tingene hurtigst muligt, så ejerne af det fundne ikke når f.eks. at kontakte deres forsikringsselskab først, lyder det fra Dorthe Nørgaard.

Tingene, der findes, er ofte tabt på gaden eller glemt på offentlige steder som i en bus, i lufthavnen, på et sygehus eller andre steder, hvor folk har lagt tingene fra sig og glemt alt om dem.

Ovenpå succesen med at finde ejerne af to af de otte vielsesringe fra Facebook-opslaget før jul, er det en metode, som Dorthe Nørgaard forudser kommer mere i brug.

- Opslagene bliver jo delt mange gange og i det hele taget boostet med chance for, at en ejer ser det. Foruden vielsesringe kunne det også være andre unikke smykker eller eksklusive ure. Vi vil så gerne finde flest mulige ejere til indleveret hittegods, lyder det fra Dorthe Nørgaard.

