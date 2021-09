Det Nordjyske Mediehus lancerer nyt nordjysk erhvervsmedie

Et nyt, nordjysk erhvervsmedie har set dagens lys. Det er dag 1 for Vigeur, der henvender sig til nordjyder, der både kan, vil og tør mere med deres liv og karriere i både det offentlige og private.

- Grundtanken i Vigeur er, at vi vil ud og løfte Nordjylland, og vi vil gøre det sammen med de virksomheder og offentlige institutioner, som også har den ambition, siger ansv. chefredaktør Karl Erik Stougaard. Han står i spidsen for Vigeur, mens den daglige ledelse varetages af erhvervsredaktør Peter Munk Simonsen.

Fredag var en bred vifte af repræsentanter for erhvervslivet I Nordjylland inviteret til åbningsfest i Det Nordjyske Mediehus' domicil i Aalborg, hvor der både var plads til lykønskninger og en uddybende debat om visionerne for Vigeur.

- Vi mener, der er et behov for et erhvervsmedie, der retter sig mod en gruppe af nordjyder, som vi i vores medieudbud nok har overset indtil nu - det er den helt almindelige nordjyde, der går på arbejde i det private eller det offentlige, siger Karl Erik Stougaard. Denne gruppe orienterer sig mod globale og internationale medier i jagten på indhold om karriere, arbejdsliv og erhvervsstof.

- Men de elsker Nordjylland og har valgt at bosætte sig her, så vi tror, der er et stort potentiale for et erhvervsmedie af høj kvalitet til nordjyderne, siger han.

Mediets hjemmeside hedder vigeur.dk.