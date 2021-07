Vil du donere din nyre? Så mange nordjyder vil ændre systemet for organdonation

Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dine organer, når du skal herfra?

To ud af tre nordjyder synes, det er en god idé at lave det nuværende system om, så alle automatisk er registreret i donorregistret, når de fylder 18 år.

Det viser tal fra Panel Nordjylland.

Det nuværende system er, at danskere, der gerne vil donere sine organer efter deres død, aktivt skal gå ind og registrere sig i donorregistret, have et donorkort eller fortælle det til pårørende.

En af fortalerne for at ændre det system er Lasse Heidelbach, stifter af patientforeningen Organdonation - ja tak, der arbejder på at forbedre forholdene for patienter, der har brug for et nyt organ.

Ligesom i 23 andre europæiske lande skal Danmark indføre organdonation med aktivt fravalg, mener Lasse Heidelbach, og peger på England, som har en model, han gerne ser i Danmark.

I England er der indført aktivt fravalg af organdonation. Det vil sige, at alle over 18 år er organdonorer, når de dør. Men ligesom i Danmark står familien med det sidste ord, hvis ikke englænderen har været inde og tage stilling.

- Når pårørende skal tage stilling, hvis ikke man selv har gjort det, er der ingen forskel på den engelske og den danske model. Og så kan man på ingen måde tale om tvang, siger Lasse Heidelbach.

- Hvorfor så indføre det, hvis der i sidste ende ikke er nogen forskel?

- Med erfaringerne fra de andre lande ved vi, at det har en positiv effekt. Hvis man allerede er registreret, går flere ind og registrerer sig i donorregistret.

I Danmark har omkring en fjerdedel af danskerne registreret sig i donorregistret. Lasse Heidelbach understreger, at han ikke vil tage stilling for folk, men han kæmper for, at flere tager stilling. Det er vigtigt af to grunde, mener han:

- For det første skal man gøre det for familiens skyld. Hvis ikke du har taget stilling, står de med en svær beslutning i en hård tid. For det andet er det for at få medbestemmelse, så det sker efter dit eget ønske.

Der er tre måder at registrere sig på. Du kan enten registrere dig på sundhed.dk, udfylde et donorkort eller fortælle dine nærmeste, hvad du ønsker.

Gamle hænger fast

Unge nordjyder er i højere grad fortalere for at ændre systemet end de ældre, viser tallene fra Panel Nordjylland. Det undrer ikke Lasse Heidelbach.

Ifølge ham kan det skyldes, at unge er mindre bange for døden, de er frie af sind, og der er meget oplysning at finde på de sociale medier, hvor unge bevæger sig rundt.

Karen og Lasse Heidelbach blev selv gjort opmærksom på organdonation, da deres datter Esther blev ramt af kræft i leveren. Hun blev reddet af en organdonor. Arkivfoto Jesper Thomasen.

I 2012 bragte DR dokumentaren "Pigen, der ikke ville dø". Den handler om Carina Melchior, der kom i koma efter en trafikulykke. Lægerne skønnede, at hun ikke ville overleve, og derfor snakkede de med familien om organdonation.

Mod lægernes forventning vågnede Carina Melchior igen. Dokumentaren skabte voldsom debat om organdonation, og ifølge Lasse Heidelbach kan dokumentaren være årsag til at flere ældre er påpasselige overfor at ændre systemet.

- De kan være bange for, at man tager organerne, selvom der er en muligheden for overlevelse. Det ville aldrig ske i dag. Lægerne skal være helt sikre på, at patienten er død, siger Lasse Heidelbach.

I efteråret skal Lasse Heidelbach mødes med sundhedsordføreren fra de forskellige partier på Christiansborg om, hvordan den nye model kan indføres.