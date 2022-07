Vil du gerne have en ny cykel? Så længe skal du vente

NORDJYLLAND:Når Tour De France løber over skærmen, og temperaturen når sommergrader, sker det, ifølge ejer af Fri Bikeshop på Strandvejen Troels Vesterholt, hvert år, at der er en stigning i salg af især racercykler og mountainbikes.

I år har blandt andet DR fortalt, hvordan man som kunde risikerer at vente år på den cykel, man gerne vil have fingrene i, hvis man går ned og lægger en bestilling - for eksempel på en hurtig cykel til terræn.

Blandt andet er leveringstiden på mærker som Centurion, Winther, Raleigh og flere mountainbike- og elcykler så lang, at hvis cykelforhandlere i dag lægger en bestilling på en container med cykler, vil de være klar til levering i sommeren eller efteråret 2024.

Troels Vesterholt fortæller, at der rigtigt nok er op til et år eller halvandet års ventetid på nogle cykler og reservedele.

Foto: Bo Lehm

Det samme fortæller to andre medarbejdere i de aalborgensiske cykelforhandlere, men Troels Vesterholt understreger, at:

- Der er masser af cykler, men har man kigget i et katalog og kommer ind og siger, at man vil have den specifikke cykel i grøn, så er det ikke sikkert, jeg har den, men jeg har den røde.

De store forsinkelser skyldes ikke overraskende coronapandemien, fortæller Nicky Arenshøj, der er cykelmekaniker hos Polarcykler i det sydøstlige Aalborg.

- Det er alle grossister - både på reservedele og cykler, der er et problem at få fat i. Før i tiden kunne der være enkelte modeller, der var lang tid undervejs, men ikke på samme niveau, som vi oplever det nu.

Men der er dog noget, der ifølge Troels Vesterholt har sat gang i processen.

- Meget bliver lavet i østen som Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam og Cambodja, hvor mange af fabrikkerne ligger, men man er begyndt at lave samlefabrikker i Europa. Stellene bliver produceret i østen, og så bliver de samlet her både på grund af forsyningssikkerhed og fragt. Stellene fylder ikke nær så meget i en container, som en cykel gør, og så samler man blandt andet i Ungarn.

Problemet med de lange ventetider er noget, som producenter af især elektronik og mekanik nu er ved at gentænke deres forretning efter, fortalte professor i supply chain management ved SDU Jan Stentoft til DR. Han forventer ikke, at den lange leveringstid vil gå over med corona. Det skyldes udfordringerne med stigende råvarepriser og mangel på ukrainske lastbilschauffører.

Hos Glæsner Cykler i Vestbyen oplever ejer Tom Glæsner især længere ventetid på netop racercykler og gravel bikes, som er cykler til sværere terræn, fortæller han.

- Nogle kommer tilbage i august, andre i starten af det nye år. Og på nogle specialdele kan der være op til et års ventetid.

Foto: Torben Hansen

Og selvom ventetiden er længere, end den plejer at være, så oplever ingen af cykelforhandlerne, at det er et stort problem i hverdagen. Hverken for dem selv eller for deres kunder.

- Jeg har ikke nogen, der er skrevet op, som vil vente halvandet år på en cykel. Det er også sjældent, jeg har kunder, der går, fordi de ikke kan få en cykel. Folk har godt opdaget, at der har været corona, så når kunderne siger, de gerne vil have en specifik cykel i en bestemt størrelse, så kan jeg sige, at det har jeg ikke, men jeg har noget, der ligner den meget til cirka samme pris, og så tager de den i stedet, fortæller Troels Vesterholt.

De typer af cykler, som aalborgenserne primært køber, er hverdagscykler, der allerede er i butikkerne. Og det er især elcyklen, der sker et stort salg af, fortæller Troels Vesterholt.

- Det, vi sælger absolut mest af, er elcykler. Især når du bor i en større by med store parkeringsproblemer, og der er mange omkørsler på grund af vejarbejde i halvdelen af byen, og den anden halvdel er ensrettet, og du gerne vil fra a til b, så gør du det på en tredjedel af tiden på en cykel i forhold til i bilen.

Det samme gør sig gældende hos Polarcykler, som var nogle af de første til at sælge elcykler.

- Der har været stigning i salg af elcykler, siden det kom i 2008, og det er alt fra unge til ældre mennesker, der køber sådan en, siger Nicky Arenshøj.

Så har du drømmen om en ny cykel, er der stadig masser, som står klar i butikkerne. Drømmer du om en helt særlig slags, ja, så må du væbne dig med tålmodighed.