Vil du ofre din bil på en spritbilist?

Tænk sig: Hvis man hver dag i flere år skulle gå i sit lokalområde og kigge sig over skulderen og holde øje med en bestemt bil og dens helt bestemte fører og vide, at han eller hun kørte hensynsløst og ofte var blevet snuppet med alkohol i blodet. Hvis man hver dag skulle gå og være nervøs for, om vedkommende ville banke ind i medlemmer af ens familie eller andre gode medborgere eller gøre materiel skade på sin farlige færd.

Det ville ikke være til at bære.

Men ikke desto mindre er det den situation, der har været gældende for borgerne i Pandrup-området, hvor en mand i 20’erne har huseret i flere år. Som beskrevet i NORDJYSKE har den frygtede bilist siden 2011 fået flere domme og bøder for spritkørsel, og kørekortet er også forlængst blevet frakendt af samme årsag. Beboerne har anmeldt manden flere gange, men intet har reelt hjulpet i forhold til hans hærgen. Lige indtil nu: I den forgangne uge blev han idømt ubetinget fængsel på ét år og to måneder.

Den magtesløshed skal vi til livs. Det er ganske enkelt urimeligt, at helt almindelige mennesker, der passer deres helt almindelige liv i et helt almindeligt samfund, skal terroriseres dag efter dag og år efter år af et menneske, der blæser højt og flot på de spilleregler, vi har opstillet for at leve et fornuftigt og trygt liv for os selv, vores nærmeste og hinanden.

Heldigvis ved vi, hvad løsningen i den slags tilfælde er: Konfiskér bilen. Uanset om det er spritterroristens egen, hans kærestes, forældres, en kammerats eller et leasingselskabs. Det er det eneste, den slags mennesker har respekt for, melder politiet, der i dag har begrænsede muligheder for at snuppe køretøjet, hvis ejeren er en anden end føreren.

Og heldigvis er politikerne på Christiansborg klar til at se på sagen og mulighederne for netop at lægge beslag på køretøjet uanset ejerforhold. Som Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, udtalte til NORDJYSKE i går: ”Efter min mening er det oplagt, at bilister, der gentagne gange bliver taget for spirituskørsel, også er vanvidsbilister og derfor bør være omfattet af definitionen på vanvidskørsel. Og det betyder, at politiet skal konfiskere bilen uanset hvad ...”

Er konfiskation den rette medicin, lyder skærpelsen helt fornuftig. Når det handler om at få stoppet notoriske spritbilister - og vanvidsbilister i det hele taget - må vi alle tage medansvar for, hvem vi låner eller lejer vores bil ud til. Er prisen for høj? Nej, hvis indgrebet kan give ro i et lokalområde og måske redde et menneske fra lemlæstelse eller død, er det kun sundt, at man skal tænke sig rigtig godt om, før man overdrager bilnøglerne til en anden. Ellers risikerer man pludselig at stå uden vogn.