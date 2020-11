Vil du undgå skattesmæk? Så tjek det her på forskudsopgørelsen

NORDJYLLAND:Kan du ikke lide ubehagelige overraskelser, så kan det være en god idé at logge ind på skats hjemmeside og rette i forskudsopgørelsen for 2021 - det blev muligt fra tirsdag.

Har du mistet dit job, fået et nyt, omlagt lån, købt eller solgt sommerhus - eller er der sket andet, der ændrer på din løn eller dine fradrag - risikerer du et skattesmæk, når skatten for næste år bliver gjort op.

Hos revisorfirmaet Beierholm, fortæller skatterådgiver og leder af personskatteafdelingen, Mette Lehmann Eskildsen, at der er god grund til at være ekstra opmærksom med forskudsopgørelsen i år.

- Mange har oplevet ændringer i deres arbejde. Mange har arbejdet hjemme i en periode, og forventer man, at det fortsætter næste år, så er der grund til at få ændret befordringsfradraget eller kørselsfradraget, som det populært kaldes. Hvis man har mistet jobbet, er det vigtigt, at man får ændret lønindkomsten til dagpenge og får nulstillet befordringsfradraget, hvis man har haft det tidligere. Har man fået et nyt job, skal man også være opmærksom på kørselsfradraget, siger hun.

Skatterådgiver ved revisionsfirmaet Beierholm, Mette Lehmann Eskildsen, fortæller, at mange har grund til at være opmærksom på, at man nu kan ændre i forskudsopgørelsen for 2021. Arkivfoto: Beierholm

Hvis ikke kørselsfradraget passer med afstanden til jobbet, risikerer du et skattesmæk.

- Ordet befordringsfradrag er mere rammende, da transportmidlet er ligegyldigt. Det er afstanden til jobbet, der er afgørende. Har du mere end 24 kilometer til og fra et lønnet arbejde, så har du ret til befordringsfradrag, og så er det ligegyldigt, om du kører i bil, bus, på cykel eller sammen med andre, siger Mette Lehmann Eskildsen.

Omlagt lån eller købt sommerhus

En anden ting, det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du vil undgå en ubehagelig overraskelse fra skattevæsnet, er, hvis rentefradragene har ændret sig.

- Der har været godt gang i salget af sommerhuse i årets løb. Hvis man har solgt et sommerhus - eller overvejer at gøre det - så skal man være opmærksom, for står renteudgifterne for højt, giver det et skattesmæk. Og har man købt sommerhus, kan man få fradrag for renter, hvis man har lånt penge. Men da renten er lav, er fradraget nok ikke så stort, siger Mette Lehmann Eskildsen.

Har du købt sommerhus, skal du sikre dig, at det registreret korrekt, fordi det har betydning for ejendomsværdiskatten. Hvis et nykøbt sommerhuset ikke bliver registreret korrekt, kan det medføre skattesmæk.

Der har været godt gang i salget af sommerhuse i år, og har man købt eller solgt - eller regner man med at gøre det i 2021 - så er der grund til at være opmærksom på skatteforholdene. Arkivfoto

I løbet af året har der været en konverteringsbølge, hvor en del husejere har omlagt lån, så de nu betaler mindre i rente.

- Det er vigtigt, at de oplyste renter faktisk passer med dem, man betaler. Hvis man eksempelvis har fået halveret renteudgifterne - enten fordi man får et lån med lavere rente eller fordi man betaler et lån i sommerhuset ud - så falder rentefradraget, og så risikere man et skattesmæk, hvis man ikke får det ændret, siger Mette Lehmann Eskildsen.

- Det gælder om, at de faktiske renteudgifter passer til det, man har opgivet, tilføjer hun.

De tre ting du skal kigge efter Hvis der ikke er sket store omvæltninger i dit privatliv, er der groft sagt kun tre ting, du skal være opmærksom på, når du tjekker din forskudsopgørelse. - Lønnen: Hvis du har mistet jobbet eller har fået et nyt og lønnen har ændret sig. - Befordringsfradraget: Hvis du forventer at arbejde hjemmefra i 2021. Hvis du får kortere eller længere på arbejde. - Rentefradrag: Hvis du har omlagt lån solgt eller købt sommerhus. VIS MERE

Udover det, der for nogle er store omvæltninger i ens arbejdsliv, skal du også huske at tænke på store ændringer i privatlivet: His man bliver gift eller skilt, går på barsel eller går på pension.

Så går du med de planer i 2021, har det endnu større betydning for forskudsopgørelsen.

Indbetalt skat og undgå renter

Udover forskudsopgørelsen bør du, ifølge Mette Lehmann Eskildsen, være opmærksom på, at man lige nu og frem til 31. december frivilligt kan indbetale ekstra skat og undgå at betale renter.

Hvis man vil undgå et skattesmæk i 2022, og i stedet have penge tilbage i Skat, så er det nu, at tallene i forskudsopgørelsen skal ændres. Foto: Henrik Bo

- Mange har i år valgt at få udbetalt de ekstra feriepenge. Dermed kan nogle ryge op over topskattegrænsen og dermed få et skattesmæk, når årsopgørelsen for i år kommer. Det koster en rente, og den kan man undgå ved frivilligt at indbetale det skyldige beløb inden nytår, siger hun.

- Det kan vi mærke, at mange af vores kunder efterspørger lige nu. I år har været lidt specielt med de ekstra feriepenge og ændret befordringsfradrag ved hjemmearbejde. Mange vælger at få lavet en skatteberegning og frivilligt indbetale før 31. december, siger Mette Lehmann Eskildsen.