S og DF vil flytte statslige fiskerijob til Nordjylland

NORDJYLLAND: Nordjylland kan få adskillige nye statslige arbejdspladser, som konsekvens af sagen om fiskeriets såkaldte kvotekonger.

Socialdemokratiet foreslår således, at den nye styrelse for fiskeriet, som regeringen har besluttet at etablere, skal flyttes væk fra København.

Den bør placeres i det nordjyske, foreslår partiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, i en pressemeddelelse.

- Fiskeristyrelsen skal ud i landet og tættere på de fiskere, som de skal holde øje med og vejlede, argumenterer han.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, er enig i, at det vil være en god idé.

- Nordjylland er det sted, hvor det meste af Danmarks fiskeri foregår. Så det giver god mening, at man flytter det derhen, hvor erhvervet udføres, siger Ib Poulsen.

Fiskeriområdet omfatter cirka 250 statslige medarbejdere.

Ib Poulsen påpeger, at Rigsrevisionen for nylig har kulegravet området. Her blev der fundet store problemer i dem måde, de danske fiskekvoter er blevet forvaltet på.

På den baggrund mener han, at fiskeriet vil have godt af en frisk start.

Spørgsmål: Risikerer man ikke, at medarbejderne på området vil opfatte det som en straf, hvis de skal flytte til Nordjylland?

- Nu har jeg boet i Nordjylland hele mit liv. Så det kan jeg ikke se skulle være nogen straf. Tværtimod, siger Ib Poulsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøger fredag Hanstholm Havn i Nordjylland. Det sker i anledning af havnens 50 års jubilæum.

Simon Kollerup opfordrer statsministeren til benytte anledningen at "bide på krogen". Altså at fortælle, om han vil gennemføre forslaget fra S.

I august fik minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V) fiskeriet ind under sit ressort. Det skete, da det blev fjernet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det skete i ugen op til, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne fremsatte kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri fra 2003 til 2017.

Flere kvotekonger er blevet meldt til politiet. Og to ledende embedsmænd er fjernet fra deres stillinger.

/ritzau/