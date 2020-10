Vil sætte fart på aflivning: Nu kan minkavlere overtage hele ansvaret

NORDJYLLAND:Aflivningen af mink på farme i Nordjylland har vist sig at være en større opgave, end Fødevarestyrelsen havde regnet med.

Derfor forsøger man nu at få avlerne til at overtage hele ansvaret for processen på de smittede farme - det vil sige aflivning af dyrene og efterfølgende rengøring og desinfektion af farmene. Håbet er, at man kan sætte "fart på aflivningerne, så smitterisikoen fra syge besætninger hurtigere elimineres".

Der skal aflives mere end 1,3 mio. såvel smittede som raske mink de kommende uger.

Bæredygtigt Landbrug har netop rettet en hård kritik mod Fødevarestyrelsen for ikke at overholde sikkerheden, når de tager fra farm til farm med risiko for at sprede smitte.

Lige siden de første mink blev aflivet, fordi de var smittet med covid-19, har ejerne haft mulighed for at hjælpe til mod betaling. Fremover kan minkavlere stå for hele opgaven, dvs. både aflivningen samt den efterfølgende rengøring og desinfektion, og få dækket deres udgifter.

- Vi har desværre over de seneste uger set en bekymrende smitteudvikling på minkfarmene, og må konstatere, at det er svært at få aflivet besætningerne hurtigt nok til at mindske risikoen for smitte mellem farmene og fra farmene ud til civilsamfundet, udtaler beredskabschef i Fødevarestyrelsen, Nikolas Hove i en pressemeddelelse.

- Vi arbejder selv på at udvide kapaciteten, men minkejerne er vant til at håndtere dyrene og vil kunne levere et vigtigt bidrag til for alvor at øge tempoet, siger beredskabschefen.

Fødevarestyrelsen tilbyder efter dialog med Kopenhagen Fur minkavlerne en standardaftale, som beskriver de opgaver, ejeren får ansvaret for som led i aflivningen af farmens mink og den efterfølgende rengøring og desinfektion.

- Aftalen sikrer, at avlerne får dækket deres omkostninger. Vi kender af gode grunde ikke de samlede udgifter, fordi vi ikke ved, hvor mange minkavlere der vil takke ja til opgaven, og ad den vej hjælpe myndighederne med at få styr på smittespredningen, siger Nikolas Hove.

Opgaverne udføres under besætningsejerens ansvar, men Fødevarestyrelsen vil være til stede under aflivningen og blandt andet informere om brug af værnemidler. Styrelsen vil også skulle godkende, at den efterfølgende rengøring og desinfektion er tilstrækkelig til at hindre spredning af covid-19 smitte. Besætningsejeren modtager en fast aftalt betaling til dækning af sine omkostninger, som afhænger af besætningens størrelse.