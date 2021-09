Vil vaccinerede nordjyder finde sig i nye restriktioner for at skåne dem, der ikke vil vaccineres?

Nordjylland snupper danmarksrekorden. 77,4 procent af alle borgere i vores region har som minimum fået første stik. Ingen steder i landet er tallet højere. Men det er stadig ikke højt nok.

Netop nu ruller vaccinationsbusserne derfor flittigt rundt i Nordjylland, og dem, der mangler at blive vaccineret, kan komme til uden tidsbestilling. Hvor er det et godt tilbud. Jeg håber, mange vil tage imod det. Hvis vi skal skabe noget, der ligner immunitet mod corona i samfundet, skal over 80 procent af befolkningen vaccineres, mener sagkundskaben.

Men nogle vil ikke være med. Det ved vi. Desuden er vaccinerne nok effektive, men ikke 100 procent effektive, og de er endnu ikke godkendt til børn under 12 år. Smitten vil derfor fortsat trives iblandt os, og det forventes, at smittetrykket vil stige i de kommende efterårsmåneder, når det bliver koldere, og vi begynder at færdes mere indendørs.

Det er, indrømmet, lidt trist at spekulere på risikoen for nye restriktioner, når vi på fredag vinker farvel til de nuværende, og kravene om at vise coronapas på blandt andet diskoteket og fodboldstadion forsvinder. Fredag bør være en festdag, der markerer en tilbagevenden til en normal og fri tilværelse efter halvandet år med restriktioner i den ene eller anden grad.

Men ifølge WHO er stigningen i antal smittede i Europa ”dybt bekymrende”, og den danske regering har ikke på forhånd taget nogen former for restriktioner af bordet, hvis det skulle blive nødvendigt at gribe ind mod smitten igen herhjemme.

-Vi vil ikke tøve med at sætte ind, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke forleden.

Nedlukninger, maskekrav, coronapas, hjemmearbejde. Alt er i princippet stadig i spil. Det bliver dog næppe lige så let for regeringen at få befolkningens opbakning denne gang, som det har været i de første halvandet år med corona. Mette Frederiksen og hendes folk står nemlig over for et voldsomt, etisk dilemma:

Kan de byde den store majoritet af danskere, der har udvist samfundssind ved at lade sig vaccinere, at de skal leve under nye, frihedsbegrænsende restriktioner for at beskytte den lille minoritet, der ikke har gidet blive vaccineret eller af konspirationsteoretiske grunde har sagt nej?

Nej, vel? Med undtagelse af de grupper, som ikke kan vaccineres, har de uvaccinerede truffet et valg, og det er mit gæt, at myndighederne vil lade epidemien sprede sig frit iblandt dem. Det vil ske sideløbende med en massiv test-indsats, spildevandskontrol, hjemsendelser fra skoler og fortsatte hygiejneråd, og det er tænkeligt, at coronapasset vil gælde igen for adgang til større fællesskaber i samfundet som for eksempel koncerter og fodboldkampe.

Det bliver bøvlet, og det bliver en periode med A- og B-borgere med forskellige rettigheder. De vaccinerede kan leve frit. De uvaccinerede knap så meget. Men det synes trods alt mere acceptabelt end at bede de raske om at yde ofre for at beskytte dem, der ikke vil beskyttes.

Som nævnt er det blot mit gæt. Dit kan være et andet. Men vi har ikke andet at ty til end gætværk, så længe regeringen tøver med at fortælle, hvordan den ser en fremtid med coronavirus som en varig følgesvend i samfundet.

Det er at løbe fra ansvaret. Vi bør kunne forvente, at myndighederne nu gøre rede for, hvordan vi som samfund agter at tackle en kommende smittebølge.