Vild forvirring om 2. stik: Se hvor du skal vaccineres

NORDJYLLAND:I den tid der er gået, siden ældre borgere fik første vaccinationsdosis mod covid-19, er mange vaccinationssteder nedlagt eller flyttet. Det skaber forvirring om, hvor de ældre skal møde op for at få deres 2. stik.

Usikkerheden er blevet forstærket af, at ansatte i Region Nordjylland i nogle tilfælde har givet modstridende svar, når borgere forsøgte at få klar besked.

Men nu kommer regionen med en klar melding: Når tidligere vaccinerede borgere skal havde 2. stik, kommer det til at foregå på det vaccinationssted, hvor de modtog deres 1. dosis - også selvom stedet ikke længere har status af vaccinationscenter.

- Selv om vi har åbnet vaccinationscenter på Håndværkervej i Aalborg, vil alle, der har fået 1. stik i Aalborg Kongres og Kulturcenter, også skulle have 2. stik her, forlyder det fra specialkonsulent Anders Koudal Cinicola, Region Nordjylland.

- Det samme er gældende i de andre byer, hvor der i mellemtiden er nye vaccinationscentre, fastslår Anders Koudal Cinicola.

Eneste undtagelse er, hvis borgeren efterfølgende har været inde i bookingsystemet og ændret stedet for 2. vaccination, eller fået det ændret via hotline. Så foregår vaccinationen på det senest aftalte sted.

Vaccinationscentre Alle, der har modtaget 1. stik, skal vaccineres anden gang på det sted, der blev aftalt ved booking, uanset om vaccinationsstedet nu er nedlagt. I modsætning til tidligere i processen er der nu kun et vaccinationssted i hver kommune, hvor borgere skal have såvel 1. som 2. stik. Fremover vil følgende steder blive benyttet til massevaccination: Mariagerfjord Kommune - Hobro Idrætscenter Aalborg Kommune – Håndværkervej 24C Vesthimmerlands Kommune - Messecenter Vesthimmerland Thisted Kommune - Munkehallen Hjørring Kommune - Bagterphallen Frederikshavn Kommune - Arena Nord Ud over disse er der også vaccinationssteder i Rebild, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev og Læsø Kommune, som man får oplyst når man booker tid. Her vil åbningstiden variere efter behov. VIS MERE

Det er vigtigt, at ældre møder op det sted, der er aftalt ved booking, for at få deres 2. vaccinationsstik. De skal have samme vaccine begge gange og den blev reserveret, da borgerne bookede deres tid, og vil nu forefindes på det aftalte sted.

For ældre drejer det sig om vaccine fra Pfizer/BioNTech eller Moderna.

Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen bruges vaccinen fra AstraZeneca primært til personer under 65 år.